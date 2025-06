Yanina Latorre reveló la escandalosa razón por la que La Tora Villar fue a cubrir el Mundial de Clubes

La ex Gran Hermano fue la elegida por Telefe para ir a Miami para cubrir el Mundial de Clubes, sin embargo, esta decisión tuvo una polémica detrás.

La cobertura del Mundial de Clubes desde Miami trajo más polémicas que goles en los primeros días de competencia. Uno de los nombres que generó revuelo fue el de Lucila La Tora Villar, ex participante de Gran Hermano, quien fue enviada por Telefe para cubrir el color del evento deportivo más importante del año. Su presencia generó especulaciones, teorías conspirativas y versiones cruzadas, pero en las últimas horas Yanina Latorre salió a aclarar la situación y dejó en evidencia una interna inesperada entre el canal y Sofía Martínez, la periodista deportiva originalmente elegida para ser la figura central de la cobertura.

“Lucila no estaba en los planes originales del canal”, sostuvo Latorre en Sálvese Quien Pueda, por América TV. “La llamaron de un día para el otro. No está con nadie. Su novio, Maxi, que es músico, está allá con ella”, añadió, echando por tierra los rumores que vinculaban su participación con alguna supuesta relación con alguien de peso en la emisora.

La historia, en realidad, tiene como protagonista a Sofía Martínez. Según contó Latorre, Telefe había apostado fuerte por ella: la contrataron tras su salida de ESPN, la ubicaron como figura clave del streaming de La Voz Argentina, y planificaron su desembarco estelar en el Mundial de Clubes. Sin embargo, todo cambió cuando DAZN, la aplicación británica de contenido deportivo, le ofreció un contrato en euros. “Sofía les dijo: ‘yo voy, pero no voy a estar tan disponible para ustedes porque me paga más la plataforma’”, reveló Latorre. Esa decisión molestó al canal, que vio desdibujado su plan original.

La situación se tensó aún más por un tema burocrático: “Telefe le gestionó la visa de trabajo porque Sofía la había perdido tras ir a la Copa América con visa de turista. Le denegaron la visa de trabajo, y también la de turista. Estuvo un día sin poder viajar. Al final, el canal levantó el muerto por 9.000 dólares”, relató la panelista. Tras semejante inversión y el cambio de prioridades de la periodista, en los pasillos de Martínez de Hoz 500 se encendieron las alarmas.

Yanina Latorre revelo por qué la Tora Villar reemplazó a Sofía Martínez

Así fue como apareció La Tora Villar en escena. Según Yanina, su inclusión fue una reacción directa a la decepción con Sofía. “La mandaron para que genere contenido. Está allá con la hinchada, hace notas de color, no deportivas. Le da material a Vero Lozano, Georgina Barbarossa y al noticiero”, explicó.

Incluso, la propia Lucila quiso dejar las cosas claras y envió un mensaje leído al aire por Lizardo Ponce: “Yo no le saqué el lugar a periodistas deportivos, porque eso ya estaba todo cubierto. Yo vengo con la hinchada y para hacer notas de color”, afirmó. En el mismo programa, Latorre valoró el presente de Villar y aseguró que es una de las ex GH con más proyección. “Muchos en Telefe pusieron el grito en el cielo, pero tiene futuro. Está empezando a crecer”, opinó.

También se aclaró que Nacho Castañares, pareja de Lucila durante y después del reality, no fue enviado por el canal. “Se autogestionó el viaje con unas marcas. No tiene protagonismo porque no fue convocado oficialmente. El canal mandó a La Tora”, sostuvo Latorre.