Gran Hermano: Selva fue eliminada y ya están los 4 finalistas

Santiago del Moro cenará el próximo domingo 22 junto a los finalistas y anunciará cómo será la siguiente edición que comenzaría, sgún trascendió, en enero del 2026.

El pronóstico de un ex Gran Hermano

Gastón Trezeguet no solo es un ex Gran Hermano, sino un gran conocedor del reality. De cara a la gran final anticipó lo que podría suceder la próxima semana y hasta se animó a revelar el nombre del posible ganador.

Para el productor y analista del reality, la cuarta “aunque no me guste” será Eugenia y la gran final de tres será entre Tato, Ulises y Luz. Y contra todos los pronósticos, Trezeguet deslizó que Tato, el uruguayo, quedaría en tercer lugar y el mano a mano de la final sería entre Ulises y Luz.

“Tatito y Lucecita son del mismo grupo tridentoso que cuando llega el fandom de un grupo después tenés que elegir, mi amor. No les gusta esta verdad a los Tatines. No les gusta la verdad de que van a dividir votos. No les gusta a ellos pensar que solo gana uno de los dos”, concluyó Gastón y vaticinó que esta edición la ganará Luz.