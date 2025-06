La Tana de Gran Hermano explicó por qué no sube fotos con su hija a redes sociales

La ex participante del reality de la casa más famosa habló acerca de las críticas que recibe acerca de su rol cómo madre.

Katia Fenocchio, mejor conocida cómo La Tana de Gran Hermano , se hartó de los comentarios que cuestionaban su rol como madre y decidió dar a conocer por qué no publica fotos con su hija en las redes sociales.

Durante su estadía en la casa de Gran Hermano, La Tana fue cuestionada en varias oportunidades por algunos de sus compañeros, especialmente en relación con su rol como madre. Aunque se defendió con firmeza, no pudo evitar sentirse afectada por esos comentarios que consideraba golpes bajos para el juego.

Ya fuera del certamen, expuso públicamente a su prima Gisela en LAM por el mismo asunto. Allí la acusó de haber intentado cambiar a su hija de colegio sin su consentimiento, lo que le generó un profundo enojo. La ex participante explicó en una de sus historias de Instagram que no mostrar a su hija en redes es una decisión personal que responde al deseo de preservar su intimidad y bienestar.

Katia "La Tana" decidió cortar de raíz los comentarios que recibe sobre su hija y las críticas por no compartir nada con ella en las redes sociales.

"No le gustan las redes ni exponerse en televisión", sentenció, visiblemente enojada.



"No le gustan las redes ni exponerse en televisión", sentenció, visiblemente enojada. pic.twitter.com/Cmc15rP7VE — Revista PRONTO (@Revista_PRONTO) June 18, 2025

"Hago este video para aclararle a la gente que anda diciendo que no subo fotos con mi hija, que no la quiero. Dejen de decir esas cosas, porque yo la amo: es la fuente de mi vida. No le gustan las redes ni exponerse en televisión. Respeten eso", sentenció la oriunda de La Matanza en su perfil personal.

La Tana de Gran Hermano consiguió el trabajo de sus sueños

El pasado domingo, Katia “La Tana” Fenocchio quedó eliminada de Gran Hermano. Pese a que el público decidió echarla a tan solo días de la final del reality de Telefe, la ex participante consiguió el trabajo de sus sueños y dejó a todos en shock.

Este miércoles, la delivery estuvo como invitada en LAM y contó que grabó escenas como extra para En el barro, el spin-off de El Marginal protagonizado por Valentina Zenere y que muy pronto será estrenado en Netflix.

“Tengo fe que gracias a Gran Hermano y a Telefe van a salir cosas. Más que nada éramos extra”, dijo sobre su participación las grabaciones de la creación de Sebastián Ortega y las angelitas se sorprendieron y le festejaron el tan ansiado y obtenido logro laboral.

Asimismo, La Tana contó que le gustaría tener un comercio: “Me gustaría tener mi barbería, para tener un futuro asegurado, que el día de mañana, cuando esto se acabe decir ‘tengo esto asegurado’”.