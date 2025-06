Gran Hermano: Eugenia derrotó a la Tana en el teléfono y la dejó afuera

Katia “La Tana” Fenocchio fue la última eliminada de la casa de Gran Hermano tras un mano a mano con Eugenia Ruiz . La participante no estaba en los radares de los fanáticos del programa como candidata a dejar la competencia, pero la médica le ganó la pulseada.

“ Me van a tener que fumar los de afuera. Vine en zapatillas y me voy en zapatillas porque soy una piba de barrio” , dijo la joven más polémica de la casa que obtuvo el 52,4% de los votos negativos contra el 47,6% de Eugenia.

Embed - Katia "La Tana" Fenocchio fue eliminada y quedaron solo 6 jugadores en la casa de Gran Hermano

Este martes 10 habrá una emisión reducida de Gran Hermano después del partido entre la selección argentina y la de Colombia que será transmitido por el canal. En tanto que el miércoles 11 habrá gala de nominación y posiblemente el jueves ingresen algunos familiares de los seis finalistas para darle el último empujón a los participantes.

Mientras que el domingo y el lunes próximo se mantiene la fórmula de eliminación. El domingo bajarán de placa uno o dos jugadores y el lunes se conocerá el nombre del nuevo eliminado. Así la casa entra en la recta final con 5 jugadores que irán todos a placa para conocer finalmente a los 4 semifinalistas que se disputarán un lugar para el 24 noche de la gran final.

Nueva edición de Gran Hermano

Telefe tiene todo listo para el último semestre del año. Tras la final de Gran Hermano se vendrá La Voz Argentina con la conducción de Nicolás Occhiato y un jurado de lujo acompañando a los cantantes: Soledad, Lali, Miranda! Y la incorporación de Luck Ra. Por el momento se desconoce la fecha de inicio del reality, pero se cree que la noticia se conozca este mismo martes en medio del partido de Argentina vs. Colombia.

En paralelo, Telefe piensa en volver a poner al aire MasterChef con Wanda Nara a la cabeza. Respecto al regreso del reality son solo especulaciones ya que no se sabe si será de famosos o no. Su regreso por el momento no está confirmado oficialmente.

Y, una vez más, Gran Hermano saldrá al aire, pero en palabras de Santiago del Moro lo hará recién en 2026. Se cree que sea en enero y el conductor del ciclo anticipó que tendrá muchas novedades y será completamente distinto.