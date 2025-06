La durísima pelea al aire entre Yanina Latorre y Marcela Feudale por la condena a Cristina Kirchner

Todo comenzó cuando el abogado salió al aire para dar su análisis sobre la resolución judicial que dejó firme la sentencia por corrupción en la obra pública. Al poco tiempo, Marcela Feudale lo interrumpió con una contundente pregunta: "¿No te parece a vos que un juez vaya a comer a la casa de un ex presidente no es grave cuando tiene una causa de su principal opositor?". D’Alessandro, sin dudar, respondió: "No me parece grave y no me parece que haya imparcialidad. Te digo esto Marcela, todos los jueces fueron designados por Alberto Fernández". La locutora, firme en su postura, retrucó: "Pero los de la Corte Suprema no".