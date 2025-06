Yanina Latorre reveló la verdadera razón detrás de la pelea entre Lali Espósito y la China Suárez

Fue para todos una sorpresa cuando este fin de semana la cantante confirmó que no era amiga de la China Suárez.

Todo comenzó a agitarse en redes sociales tras una entrevista que Lali ofreció a Infobae, en la que se refirió con claridad a su vínculo actual con la China: “No soy tan amiga de la China. La quiero de muchos años, nos conocemos de muy niñas. Pero desde hace diez años que no tengo un vínculo cotidiano con ella. Me entero de su vida un poco por ustedes, o por gente en común que tenemos”. La declaración fue contundente y confirmaba que, aunque haya afecto y recuerdos compartidos, la amistad no existe más.