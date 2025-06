La dolorosa pelea que tuvieron Ángel de Brito y Yanina Latorre por Wanda Nara

"Yanina, Wanda no tenía necesidad de inventar porque las chicas están en su casa. El juez le sigue dando la razón", lanzó de Brito y agregó: "No te enojes con Santiago que está repitiendo lo que le dice ella". Yanina insistía en no creerle en la palabra de empresaria y manifestó que seguro se siente en problemas por la demanda de Mauro Icardi.

"Vos un día le crees todo a Wanda, y al otro día nada", le cuestionó Ángel de Brito y agregó: "Me mareás. Un día sos la defensora, Ana Rosenfeld, y al otro día sos Lara Piro". "Yo no soy de un lado ni del otro", explicó Yanina y el conductor le retrucó: "Te vas panquequeando". "Vos también", respondió la panelista y él lo negó.

"Yo estoy del lado de Wanda siempre", aseguró Ángel de Brito. Luego, comenzaron a discutir porque el conductor considera que Mauro Icardi "es un violento" y Yanina Latorre piensa que con sus hijas no lo es. "Él día del ascensor, lo fue", siguió el periodista y su panelista insistió: "Para mí, no". Una situación un tanto incómoda, de la que salieron mediante chistes, como suele pasar en LAM.

Cómo reaccionó la China Suárez cuando estalló el escándalo entre Mauro Icardi y sus hijas

Mientras Wanda Nara disfrutaba de unos días de descanso en Ibiza, un inesperado episodio sacudió la rutina escolar de sus hijas en Buenos Aires. El protagonista de la escena fue Mauro Icardi, que regresó al país el jueves y, tras recibir una notificación del colegio por la falta de contacto con los adultos responsables de las menores, se presentó en la institución para llevárselas. Sin embargo, su pedido fue rechazado. Y todas las miradas se posaron en la China Suárez.

Según relató Yanina Latorre en LAM, el colegio había intentado contactar a los responsables designados, pero no obtuvo respuesta. “Llamaron a los dos teléfonos de contacto que tienen, y en uno no los atendió nadie, y en el otro los atendió una mujer que dijo que ya no trabaja en la casa de Wanda”, explicó la panelista. Al no lograr comunicarse con Nora Colosimo, madre de Wanda, ni con Lucía Oliver, exniñera de la familia, las autoridades escolares decidieron enviar un correo a los padres para definir quién debía hacerse cargo del rol de tutor.

“El martes, el colegio mandó un mail a los padres, para saber quién ocupa el rol del tutor de las menores”, agregó Latorre, quien también leyó fragmentos del comunicado institucional. Frente a este panorama, Icardi actuó con rapidez. Recién llegado de Turquía, se presentó personalmente en el establecimiento para retirar a las niñas, invocando una supuesta situación de desamparo.

No obstante, la dirección del colegio, en una actitud preventiva, se comunicó con el juez Adrián Hagopian para consultar los pasos a seguir. Tal como detalló Lara Piro, abogada del futbolista, el directivo no accedió a entregarle a las menores, ya que no recibió la autorización correspondiente por parte del magistrado.

En paralelo a este conflicto legal y familiar, quien reapareció en escena de manera inesperada fue la China Suárez. A través de sus redes sociales, publicó una imagen junto a su hijo Amancio, fruto de su relación con Benjamín Vicuña, acompañada del mensaje: “Siempre juntitos”. Aunque la actriz suele compartir contenido íntimo con sus hijos, en esta oportunidad la frase llamó la atención por el contexto en que se difundió.

La publicación fue leída por muchos como una indirecta en plena controversia entre Icardi y Nara, o incluso como un gesto dirigido al actor chileno, quien ya manifestó públicamente que no permitirá que sus hijos se muden a Turquía. Esta interpretación fue alimentada por la coincidencia temporal entre el posteo de la China Suárez y el revuelo generado por el intento fallido del delantero del Galatasaray de llevarse a las niñas sin aval judicial.