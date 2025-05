Ángel de Brito anunció quién lo reemplazará como conductor de LAM

Marixa Balli, sin filtros, dejó entrever que podría haber tensiones detrás de cámara. “Tendrías que hablar... Tendrías que investigar. Porque no quiero ninguna silla vacía”, lanzó en referencia a una eventual renuncia o ausentismo de alguna compañera ante el cambio de liderazgo. De Brito recogió el guante con contundencia: “Si hay silla vacía, si alguien no quiere ir cuando vos conduzcas la llenamos. Si alguien falta porque conducís vos o Nazarena, que no venga más”. La advertencia encendió las alarmas y confirmó que la conducción compartida no pasará desapercibida.

LAM 1.jpg Ángel de Brito

El nuevo estudio de LAM

Estos movimientos se producen en el marco de una nueva etapa visual y escénica para el programa. El pasado 23 de mayo, LAM volvió al aire con una escenografía completamente transformada que busca refrescar su imagen y ampliar su vínculo con el público. Entre las principales novedades se destaca la incorporación de una tribuna, lo que permite la presencia en vivo de espectadores dentro del estudio, sumando cercanía e interacción. También se renovaron los sillones, ahora blancos y de líneas modernas, aportando mayor sofisticación a la puesta televisiva.

Pepe Ochoa y Fefe Bongiorno, “las suricatas”, también fueron protagonistas del rediseño. Ahora cuentan con un espacio exclusivo frente a la tribuna, desde donde aportan su cuota habitual de humor y comentarios ácidos.