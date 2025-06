Ángel de Brito reveló detalles del encuentro entre Yuyito González y Fátima Florez

image.png

Mientras mostraban las imágenes del encuentro de las rubias, Ángel describió: "Yuyito estaba total denim y Fátima de negro". Y sumó: "El saludo fue breve y cordial pero no se soportan, no se bancan, no se quieren".

Fátima Florez y una fuerte acusación contra Yuyito González

Yuyito González sorprendió a todos al anunciar su separación de Javier Milei después de unos meses de noviazgo y explicó los motivos. "Quiero anunciarles que he hemos decidido terminar nuestra relación con Javier Milei, esto es consensuado. Estamos en perfectas condiciones de relación pero hemos tomado esta decisión con dignidad, con entereza y madurez", comentó la conductora en su momento.

Lo cierto es que en una entrevista con Viviana Canosa, Fátima Florez arremetió fuerte contra Yuyito tras su separación del presidente, al recordar aquella polémica entrevista de González en Empezar el día, Ciudad Magazine, cuando la humorista estaba en pareja con él.

“En su mo

mento me pareció realmente de zorra pero ya está, pasó hace un montón. Todo el mundo sabíamos que estábamos de novios", recordó picante la actriz sobre aquella entrevista de Yuyito a Milei que tanto revuelo generó.

Y fue en ese momento en el que apuntó fuerte contra Yuyito: "No sé si enojada pero me pareció una actitud de mujer con poca sororidad hacia otra mujer, el tirarse a agarrarle el muñeco. En el programa de ella tenía los muñecos de madera pero me quiso agarrar el muñeco de carne mío”.

Luego, contó que está soltera y disfrutando este momento: "Estoy bien hace muchos meses, soltera, viviendo tranquila, chongueando un poco. Me lo merezco, es un momento donde voy a priorizarme yo, siempre estuve en pareja y dándolo todo. Tengo toda la libido puesta en mi trabajo y carrera".