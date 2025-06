Marcelo Polino reveló quién será el heredero de todos los bienes de Antonio Gasalla

“Justo hablé con la familia y la Justicia ya declaró heredero universal a su hermano Carlos, que ya puede disponer de los bienes como corresponde”, reveló Polino, dejando en claro que el proceso judicial, si bien no fue inmediato, avanzó con rapidez para alivio de los familiares. “Tardaron en declarar heredero a su hermano porque estaba judicializado, tenía una custodia de los bienes. Fue muy rápido, así que estaban aliviados”, añadió.

En un tono cargado de emoción, Polino confesó que Carlos Gasalla y su esposa Nieves decidieron compartir con él parte del legado del humorista. “Me llamó Carlos con Nieves y me emocioné, porque ellos habían decidido, como familia, darme algunas cosas del repertorio de Antonio, como vestuario, cosas de laburo, algunos de sus moños. En estos días vamos a ir a la casa”, detalló, destacando el gesto de cariño de la familia que lo conmovió profundamente.

Más allá de los aspectos legales, el periodista recordó momentos muy personales de su relación con Gasalla, como cuando encontró viejos cassettes mientras se mudaba: “Estaban grabados de cuando íbamos a clases de guión. Él me enseñaba a escribir monólogos, y en el medio hablábamos pestes de todo el mundo. No podría mostrar esos cassettes”, dijo entre risas, combinando la nostalgia con su característico sentido del humor.

Consultado sobre qué sucederá con la propiedad donde vivía Antonio, Polino fue cauto: “No sé qué van a hacer con la casa, porque esto me lo dijeron antes de ayer”.

Gasalla 1.jpg Marcelo Polino y Antonio Gasalla

Marcelo Polino habló sobre Antonio Gasalla

Además de repasar su vínculo íntimo con Gasalla, Polino también habló de las relaciones que el actor mantenía con otras figuras del espectáculo. “Él era más cercano a Mirtha. El puente para que hablaran era yo. Con Susana fue más laboral. Pero en su última etapa, Susana estuvo muy amorosa, me llamaba para preguntarme cómo estaba”, relató.

Uno de los momentos más emotivos fue cuando recordó el deterioro de la salud de Antonio, diagnosticado con Alzheimer. “Al principio te reís cuando te cuenta la historia dos o tres veces, pero llega un momento en donde a la persona le cuesta reconocer dónde está. Una vez en Mar del Plata él abría el show haciendo el personaje de 'la gorda' y me presentaba a mí. Yo estaba atrás del telón y él no se acordaba de mi nombre. Levantamos esa temporada porque no se podía trabajar así”, compartió con visible tristeza.