Ángel de Brito contó las razones por las que Tinelli no regresa a la TV con el Bailando

El conductor de LAM reveló detalles acerca de que el icónico programa no tendría una nueva temporada este año

En su programa de streaming Ángel Responde, emitido por el canal Bondi, Ángel de Brito respondió a la inquietud de un seguidor sobre el futuro del Bailando, el clásico formato que supo liderar el prime time argentino durante años. La respuesta fue contundente: este 2025 no habrá nueva edición del reality conducido por Marcelo Tinelli.

“Este año no hay Bailando. Hace mucho que no hablo con Marcelo, pero lo sé por América TV. Sé que negociaron, que se intentó, pero es carísimo”, reveló Ángel, dejando en claro que la cuestión económica fue el principal obstáculo para el regreso del programa.

Según detalló, hubo "intercambio de presupuestos" con el canal, pero finalmente se concluyó que el costo de producción es insostenible: “Finalmente se llega a la conclusión de que no se puede hacer, no hay dinero. No hay forma de pagarlo. Sale todo carísimo: estudios, ensayos, la cantidad de gente que trabaja detrás de algo así”.

Además, De Brito comparó el caso con otras figuras y ciclos históricos de la televisión, como Susana Giménez, y explicó que hoy los canales no pueden asumir los gastos que implican los grandes shows: “Ya no hay megashows ni mega conductores que cobran una fortuna. Suponete que Tinelli y Susana lo quieran hacer gratis, tampoco se puede, se suma toda la estructura”.

image.png

También reveló que, según su última charla con Tinelli, el conductor estaba enfocado en la segunda parte de Los Tinelli, la serie que prepara para Amazon. De esta forma, por el momento, los fans del Bailando tendrán que seguir esperando. Según reveló Ángel de Brito, el histórico ciclo que marcó a generaciones parece haber quedado en pausa, al menos hasta que el panorama económico permita un regreso a la altura de su nombre.

Marcelo Tinelli decoró la habitación de Lorenzo

Marcelo Tinelli sorprendió a sus seguidores al abrir por primera vez las puertas de la intimidad de su hogar y su familia y compartir una imagen muy especial: la habitación de su hijo menor, Lorenzo "Lolo" Tinelli, fruto de su relación con Guillermina Valdés.

image.png

Lo que más llamó la atención no fue solo la estética del cuarto, sino el pequeño gran gesto del niño que dejó en evidencia su fuerte personalidad y sus pasiones. “Amo la habitación de Lolo con nuevo banderín comprado por él”, escribió Marcelo en su cuenta de Instagram, junto a una foto en la que se ve una cama de una plaza con un acolchado de la Selección Argentina y, sobre la cabecera, un banderín azulgrana que dice “San Lorenzo de Almagro”.

El detalle conmovió especialmente al conductor, confeso fanático del Ciclón, al ver que su hijo compartía y expresaba con tanto orgullo la misma pasión futbolera.