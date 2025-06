Javier Milei calificó a Irán como "enemigo de Argentina", habló de Cristina Kirchner, y del desempleo

Entre otras cosas, rechazó categóricamente la posibilidad de otorgar indulto a la expresidenta Cristina Kirchner, condenada por la causa Vialidad. “Es un disparate… un indulto me parece aberrante”, afirmó, al tiempo que aseguró lo siguiente: “Nuestras campañas decían ‘el que las hace las paga’… No tengo la menor intención de algo así”.

Respecto al rol del Poder Ejecutivo frente al fallo judicial y una futura posibilidad de indulto, Milei fue claro: “Si yo pregono la independencia de la Justicia… no debo interferir. No me compete”. Además, calificó el fallo como “una lección de republicanismo” y subrayó que su gestión es la primera que no intervino en el Poder Judicial.