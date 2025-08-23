Wanda Nara explotó contra Mauro Icardi: "Pagar eso por una simple venganza..."

Wanda Nara volvió a quedar en el centro de la escena mediática tras realizar nuevas declaraciones que involucran tanto a la China Suárez como a Mauro Icardi.

Wanda Nara volvió a quedar en el centro de la escena mediática tras realizar nuevas declaraciones que involucran tanto a la China Suárez como a Mauro Icardi . En una entrevista reciente, la empresaria no solo dejó entrever que la actriz podría estar esperando un hijo, sino que también reveló que fue el propio futbolista quien le habría transmitido esa noticia.

Como era de esperar, sus dichos no tardaron en generar repercusiones, y la China decidió responder públicamente para aclarar su versión de los hechos. Pero Wanda no se detuvo allí. En un tono mucho más crítico, apuntó directamente contra Mauro Icardi, acusándolo de incumplir con las responsabilidades económicas hacia las hijas que ambos tienen en común, Isabella y Francesca.

Según la conductora, el delantero del Galatasaray estaría destinando dinero al sostenimiento de los hijos de Suárez, fruto de relaciones anteriores, mientras descuida sus propias obligaciones como padre. La mención de Rufina Cabré, la hija que la actriz tuvo con Nicolás Cabré, fue uno de los puntos que más llamó la atención, ya que Wanda aseguró que la niña ya se encuentra inscripta en un prestigioso colegio de Estambul.

china-suarez-portada (2)

Wanda Nara apuntó contra Mauro Icardi: “Pagar eso por una simple venganza…”

En diálogo con Puro Show, la mediática no dudó en dar cifras concretas para fundamentar su enojo: “El colegio este de Turquía sale 150 mil dólares por chico. Entonces, pagar eso por una simple venganza cuando tus propios hijos no les pagas… Es raro si yo no les doy de comer a mis hijos y ahora me hago cargo de tres chicos nuevos”, sostuvo de manera tajante.

Consciente de que sus hijas podrían en algún momento tomar conocimiento de toda esta situación, Wanda también reflexionó sobre las consecuencias emocionales que podrían atravesar: “Hoy las nenas no ven tele, pero el día de mañana lo van a ver… todo queda grabado, registrado. Se acuerdan del ‘no tengo tiempo para tu cumpleaños’ y después ven otro tipo de festejo”, remarcó con evidente molestia.

China.jpg Mauro Icardi y la China Suárez

Lo cierto es que Rufina Cabré, según trascendió, será alumna del British International School Istanbul, una institución educativa que goza de gran prestigio internacional. El establecimiento, que cuenta con un sistema bilingüe y doble escolaridad, está diseñado especialmente para familias de la élite y para estudiantes extranjeros.

El colegio elegido por China Suárez y Mauro Icardi para Rufina

Además de su exigente nivel académico, la escuela ofrece una amplia variedad de actividades deportivas y artísticas. Consolidándose así como un espacio formativo integral que demanda una inversión significativa por parte de los padres.

La polémica, como era previsible, abrió nuevamente el debate en torno a la relación entre Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez, un triángulo que ya ha dado sobrados capítulos mediáticos en los últimos años. En esta ocasión, la controversia se centró tanto en la presunta noticia del embarazo como en el costoso colegio en Turquía, dos puntos que, al entrelazarse, ponen nuevamente a la pareja y a la actriz en el ojo de la tormenta.

De esta manera, la mediática volvió a instalarse en la agenda de la farándula argentina e internacional, mostrando que, más allá de sus actividades laborales, su vida personal y familiar continúa siendo motivo de interés para el público y los medios.