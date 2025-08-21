Wanda Nara fulminó a Mauro Icardi: "Te hacés el solidario con mi dinero"

La conductora televisiva apuntó contra su expareja Icardi con un duro mensaje en las historias de su cuenta secundaria en Instagram.

La guerra fría entre Mauro Icardi y Wanda Nara no cesa a pesar de haberse separado hace más de año en una relación que ya había presentado dificultades y varias separaciones de por medio. En las últimas horas la conductora televisiva y empresaria cargó contra su expareja en las redes sociales con una publicación en sus historias de Instagram.

En los últimos días el futbolista advirtió que le vaciaría el placard en su casa de Turquía, por lo que la mediática no tardó en responder con fuertes declaraciones a través de un escrito: “No debo ninguna multa a nadie. Seguís ejerciendo violencia. Hasta que la Justicia Penal resuelva las seis denuncias por violencia de género que tenés”, escribió en las historias de la red social.

Para aportar más crudeza profundizó en su mensaje contra Icardi : “Te haces el que sos solidario y ayudás a fundaciones con mi dinero y con mi mudanza”. “A ver si sos tan solidario pero con tus cosas. Por qué no ayudás primero a los tuyos y con la tuya, no con la mía", apuntó sin escrúpulos.

Wanda Sec

Para cerrar su comunicado expreso en su cuenta secundaria de Instagram donde tiene poco más de 700.000 seguidores, a diferencia de la principal donde es seguida por casi 18 millones de seguidores, remarcó: “Hay mucha carencia y necesidad afectiva, sobre todo en gente que lleva tu apellido. Muchos con vergüenza. Ocupate de ellos”. “Yo seguiré ocupándome de nuestras hijas mientras que sigas despechado”, finalizó.

El picante video que La China grabó de Mauro Icardi: ¿un palito para Wanda?

La China Suárez disfruta de su nueva vida en Estambul junto a Mauro Icardi y hace partícipe a sus más de 7,8 millones de seguidores de su día a día. En las últimas horas, sorprendió con un video del futbolista y ¿un palito para Wanda Nara?.

Es que después del famoso “Mani Gate” que terminó con un video de Wanda promocionando una marca de maní, la China aprovechó la oportunidad para mostrar a su novio en ropa interior. “Buen día/ buenas tardes. El siempre con una sonrisa”, escribió la actriz en el video que comaprtió en sus redes sociales.

En los segundos que dura la historia de Instagram se ve al futbolista del Galatasaray solo con un boxer negro en el balcón del dormitorio. El ex de Wanda Nara aprovecha para posar, sonreír y responder a los videos íntimos que habría publicado la mediática tiempo atrás.

La China y Mauro Icardi

Mauro Icardi deudor alimentario

La historia entre Wanda Nara y Mauro Icardi parece que nunca llegará a un buen final. Ahora la justicia le dio la razón a la empresaria y el futbolista fue inscripto en el registro de deudores alimentarios.

La medida llegó luego de varios reclamos de Nara a su expareja sobre el pago de alimentos a Isabella y Francesca, las dos hijas que tienen en común. La resolución del juez ordenó que Icardi se incluya en el registro de deudores alimentarios tal como sucedió con Elián Valenzuela (L-Gante).

Debido a la falta de cumplimiento de las obligaciones alimentarias por parte del futbolista, el Juzgado Civil 106 de la Ciudad de Buenos Aires resolvió un embargo sobre la participación social de Mauro Emanuel Icardi en la sociedad Asociación Civil La Isla S.A por una suma de 110.000 dólares estadounidenses en concepto de capital por alimentos, a solicitud de Wanda Solange Nara.

El embargo también incluye un adicional de 3.500 dólares para responder a intereses y costos de la ejecución.

wanda icardi

Icardi vive actualmente en Estambul junto a Eugenia "La China" Suárez, sin embargo, el juez determinó que cuando vuelva a la Argentina tendrá prohibido volver salir del país. Por lo que si no resuelve la situación judicial cuando regrese, estaría muy complicado para retomar sus actividades laborales y su vida amorosa en Turquía.