El niño de 9 años que se hizo viral por una payada sobre su historia de resiliencia

Alejo, un niño nacido en La Plata, hizo una payada en el programa "Buenas Noches Familia", que conduce Guido Kazcka, donde contó su historia de vida.

La emoción se apoderó del estudio de grabación del programa "Buenas Noches Familia" , que conduce Guido Kazcka , cuando un niño de tan solo nueve años se apoderó del micrófono con el simple hecho de participar en el programa y terminó generando la profunda admiración de los presentes.

Con sombrero y vestimenta gaucha, se apoderó del escenario con una payada que explicó su historia de vida. Luego de una simple presentación acompañado de un guitarrero, se sentó y realizó la obra de arte que luego se hizo viral : “ Mi historia voy a contar, yo nací muy prematuro en la ciudad de La Plata, y a pesar de que me faltaban dos meses, nací. Ya que quise salir a la neo me mandaron, fui con todos los cuidados que un niño debe tener”, entonó

En su entonación en las frases siguió contando: “Hasta que un día el pediatra le comenta a mi mamá, lo siento y parece un flan, necesita tratamiento. La peleé como un campeón, y acá la sigo peleando, los jueves por la mañana yo hago el tratamiento, y aunque se detenga el tiempo yo voy a pelear como un toro ”.

Embed - ALEJO, el payador de 9 años que EMOCIONÓ A TODOS fue premiado por la gente con MÁS DE $37 MILLONES

En el cierre de su payada precisó dejando emocionados a todos los presentes y haciendo una promesa a futuro: “Y nunca le aflojo y jamás he de aflojar, ya me verán caminar arriba del escenario, también me verán cantando, con mi profe, y ya lo noto, nada menos que Aboto, un terrible payador”. Ante esta payada el conductor Kazcka se sorprendió y reveló su felicidad al escucharlo.

“Ésta se la dedico a todos los profesionales que me atienden en la Clínica Dinatos, y dice así, les mando un saludo", dijo y soltó: “Calle 131, llegando a 508, ahí trabajan unos bochos que nombraré uno por uno, no he de olvidarme de ninguno, sería lo más sensato, en la Clínica Dinato, que es la que quiero resaltar, pues apenas me ven llegar y ya me atienden de inmediato”.