Bomberos le salvaron dos veces la vida a una bebé que convulsionaba

Los padres llegaron este jueves desesperados al Cuartel de Bomberos de Centenario a pedir auxilio por la pequeña que no podía respirar. No era la primera vez.

Desesperado pedido de ayuda a los bomberos de Centenario, que salvaron a la pequeña por segunda vez.

La pequeña Cataleya, de tan solo dos años, concurrió este jueves mientras convulsionaba en brazos de su madre al Cuartel de Bomberos Voluntarios de Centenario . Sus padres desesperados acudieron a un lugar seguro, con respuesta rápida como hace casi un año cuando su hija presentaba los mismos síntomas.

“Ayuda, ayuda, mi hija está convulsionando. No sé qué le pasa a mi bebé ”, gritó la madre ni bien entró por la puerta del cuartel seguido por el padre. Ahí estaban los bomberos, con un aplomo de hierro, como buenos profesionales, para poder socorrer a la pequeña.

“La familia vive acá atrás. La nena de 2 años convulsionó, es la segunda vez que viene al cuartel. La primera fue el año pasado y ahora le pasó lo mismo: levantó fiebre, la mamá se asustó y vinieron hasta acá”, detalló el jefe del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Centenario, Patricio Álvarez a LMNeuquén .

Llegó sin pulso

El avezado bombero relató que la bebé no tenía pulso, en el video se ve cómo tenía su brazo suelto. Además, llegó con los ojos dado vuelta y apenas jadeaba. La madre contó que permaneció toda la noche con fiebre.

Uno de los bomberos la recibió de los brazos de su madre y trataron de recuperarla, de abrirle la vía aérea, para que vuelva a respirar con normalidad. De todas maneras, luego la enviaron al hospital local porque continuaba con fiebre.

“Convulsionó porque tenía fiebre, pero también hay casos en puede convulsionar por un golpe. En ese caso se puede sospechar de un traumatismo de cráneo severo grave o leve, todo depende. Obviamente requiere una evaluación médica, eso no lo podés saber a simple vista.

La madre fue la que les contó que su hija había convulsionado anteriormente. Fue en septiembre del años pasado, cuando tenía un año."Yo la traje para acá”, le dijo a Álvarez."Se trataba de la misma nena que convulsionó el año pasado e ingresó por guardia, en ese momento tenía un año", contó.

Próximo curso de RCP

Le salvaron dos veces la vida a la bebé. Es loable la tranquilidad, el aplomo con el que resolvieron la situación. El bombero indicó que “es parte de la capacitación”. A modo de ejemplo agregó: “Si yo me ponía a gritar en ese momento, la mamá se volvía loca. Entonces, lo que se tiene que hacer ante estos casos, primero, es focalizarse en atender la criatura”.

Para poder saber cómo responder ante una situación similar, los interesados podrán realizar un curso de RCP (Reanimación Cardiopulmonar) que dictarán los bomberos de Centenario.

Álvarez señaló que lo dictarán el próximo 30 de agosto para toda la comunidad en el cuartel local. Los interesados podrán ver la información en las redes sociales de los bomberos locales. Publicarán un código QR para que se anoten y el valor del curso es un alimento no perecedero para poder ayudar a comedores y merenderos de la ciudad.