El día que Daniela Herrero rechazó cantar en un show por un insólito pedido

La cantante había sido invitada a cantar en un show “feminista”, pero eligió cancelarlo por un pedido de la organización. ¿Qué pasó?

Daniela Herrero se convirtió en un fenómeno adolescente, pero la excesiva exposición y el ritmo frenético del éxito hicieron que con el tiempo tomara distancia de los medios de comunicación.

La cantante de 40 años volvió a la escena mediática tras la viralización en redes sociales de una entrevista en la que contó el día que decidió no dar un concierto por un pedido insólito de quienes lo organizaban.

“Me pasó hace un tiempo para hacer un show en un marco feminista”, comenzó contando la intérprete de “Solo tus canciones” y “Noche”. “Me dijeron “mirá sabemos que tocás con varones, pero si venís hacelo sola o una banda de mujeres”” , recordó de aquel pedido que rechazó y explicó sus motivos.

“Fue ofensivo. Toque toda mi vida con varones y no los odio. Para mi somos iguales”, dijo Herrero y reflexionó en que “hay un enojo y una ira en contra del hombre y es algo difícil. Hay que sanar, no crear una separación”.

Sobre el final del recorte que se viralizó, aunque data de tiempo atrás, la cantante remarcó que “no hay que generalizar” y contó que “conozco mujeres violentas”.

Qué es de la vida de Daniela Herrero

La actriz y cantante argentina cumplió 40 años y se encuentra en una etapa más serena y consciente. Su éxito llegó con la tira Costumbres Argentinas en 2003 en la que no solo actuó, sino que le puso la voz a la cortina musical. La fama no fue lo que más le gustó y decidió dar un paso al costado.

“Ser famosa fue algo que padecí”, había dicho la cantante en reiteradas oportunidades, aunque se mostró agradecida por las oportunidades que había tenido a lo largo de su carrera.

Herrero, sigue produciendo música de manera independiente y editó discos como Altavoz (2009) y En un segundo (2012) donde mostró una faceta más introspectiva, lejos de los hits comerciales.

También lanzó Raíz (2019) donde habla del abuso de las redes sociales y cómo afecta a las personas estar todo el tiempo conectado.

Actualmente, realiza presentaciones de sus canciones en escenarios de todo el país, se animó a incursionar en otros ritmos como el tango y el folclore y promociona su último disco Nuestro lugar editado en formato físico donde cada disco contiene un amuleto, piezas únicas hechas por ella misma de manera artesanal.