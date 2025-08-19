La amante de Martín Demichelis se desligó de ser la causante de su separación

Tania González Ledesma, la tercera en discordia en la separación de Demichelis y Evangelina Anderson, contó cómo fue su relación con el entrenador.

La separación de Martín Demichelis y Evangelina Anderson trajo coletazos que involucran a una tercera persona en discordia que habría sido uno de los motivos por el cual la pareja, o una de las partes, decidió ponerle punto final a la relación que parecería no tener vuelta atrás ya que estarían tramitando los papeles para consumar el divorcio.

En diálogo con Karina Mazzocco durante su programa "A la Tarde", Tania González Ledesma relató cómo se conocieron y confesó que la relación duró nueve meses: "Me activan una guardia para hacer este vuelo. Nos avisan que llevábamos a River. Estábamos haciendo el embarque, entró Martín y realmente me llamó la atención”, contó y detalló sobre el encuentro: “En el primer vuelo, él me preguntó cómo me llamaba . Fueron dos o tres vuelos seguidos que tuve, por casualidad”.

Por otra parte agregó: “Nos pusimos a hablar, nos preguntó a la tripulación si nos quedábamos con ellos en Mendoza. El vuelo sucedió y seguimos tomando mate”, detalló González Ledesma y contó que fue el entrenador quien le pidió el número de celular: “Una hora y pico después de aterrizar, me mandó un mensaje ”. A su vez confesó que tras el mensaje se vieron las caras: “Fue mágico, intercambiamos teléfonos y nos vimos esa misma tarde en un hotel. Hasta ese momento me gustaba un 11. Después de ese encuentro, me gustó un 30 ”.

“En ese año entré en moto en la concentración de Ezeiza y pude estar con Demichelis”, confesó la azafata sobre la visita cuando Martín era entrenador de River, período en el que estaba atravesando una crisis en el club al igual que en su matrimonio según reveló Tania. A su vez reveló otras confesiones que le hizo el entrenador: “Cuando llegaba a la casa tenía reproches, ella le decía ‘para qué vinimos’ porque los hijos no querían vivir en Argentina”.

“El problema fue cuando sale a la luz mi nombre. Me incineraron, salí carbonizada”, dijo Tania sobre la exposición pública inesperada. Luego profundizó: “De un día para el otro, una compañera de vuelo me escribe y me dice: ‘¿Esta sos vos?’. Había salido una nota que decía ‘Tania Sabrina González Ledesma, responsable de la separación entre Evangelina Anderson y Martín Demichelis’”.

Según el relato de la tercera en discordia Evangelina ya conocía todo lo sucedido antes de que se confirme. “Mi mujer ya sabe. Está como loca. Sabe quién sos, dónde vivís, en dónde trabajás”, le confesó Demichelis en esa etapa según contó Tania.

Para cerrar reveló si cree que su relación fue determinante para la ruptura: "No me siento responsable de la ruptura”, confirmó y sostuvo: “Si alguien decide estar con otra persona, claramente hay algo que está mal”.

Evangelina Anderson y Martín Demichelis separados: la situación escolar que los expuso

Se terminó la historia de amor. Evangelina Anderson y Martín Demichelis se separaron después de una relación de 17 años donde formaron una familia que tuvo como fruto de la relación a sus hijos Bastian, Lola y Emma Demichelis Anderson. Si bien no lo confirmaron las partes, los rumores crecen y todo conduce a una ruptura.

“Hablaron por separado en el colegio por esta situación, por los hijos”, contó el periodista Pepe Ochoa durante su participación en LAM donde trabaja como panelista. Sumado a esto el conductor Ángel De Brito profundizó buscando detalles de las acciones que dan indicios de la separación: “Se dijo que ella se había borrado unos tatuajes”.

Ochoa reveló las averiguaciones que hizo en torno a las noticias: “Hablé con el tatuador, porque yo le pregunté a Evangelina ‘¿Te estás borrando el tatuaje de Martín?’ y me pone ‘no, jajaja’. Me deja de contestar. Voy a buscar en el entorno del tatuador y efectivamente empezó un proceso para borrarse“.

En julio del 2024, cuando Demichelis era entrenador de River Plate, surgieron rumores de un engaño a través de la panelista Yanina Latorre, quien contó que Evangelina recibió afirmaciones de que su pareja "estaba saliendo o había salido con una azafata de una aerolínea a la que conoció en un viaje que había hecho con River, cuando iban a concentrar".

Luego de rumores que habían sido neutralizados por la pareja, finalmente pareciera que decidieron terminar el vínculo de pareja durante la estadía en México donde trabaja el entrenador.