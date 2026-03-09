El Chino Darín protagoniza esta serie de Netflix ambientada en la Segunda Guerra Mundial
El actor argentino es el gran protagonista de la producción de la plataforma de streaming más famosa del mundo. Todos los detalles.
Netflix anunció que se encuentra grabando una nueva miniserie en Argentina que tendrá como protagonista nada menos que al “Chino” Darín. Aunque de momento se saben muy pocos detalles, trascendió que estará ambientada en la Segunda Guerra Mundial y que contará con cinco capítulos.
La miniserie está producida por Kenya Films y K&S Films, con Sebastián Borensztein como autor y director. La producción comenzó su rodaje en la Ciudad de Buenos Aires y próximamente se trasladará a diversas locaciones en Europa, en paisajes y escenarios auténticos de los años 40. Aún no se conoce oficialmente su nombre ni una posible fecha de estreno, pero según trascendidos se llamará "El Ruso".
"Estoy muy emocionado con el arranque de esta serie, que es un proyecto en el que vengo trabajando desde hace diez años. Sin dudas es el más desafiante de mi carrera, por la escala de la producción y la complejidad narrativa que implica. Por eso no imagino otra forma de hacerlo que no sea con el equipo extraordinario que logramos reunir, y tener al Chino de protagonista es un lujo”, remarcó Borensztein.
De qué se trata la nueva miniserie de Netflix con el Chino Darín
Según la sinopsis que trascendió, la miniserie contará la historia de “El Ruso”, un cantante de tango con raíces judías que es engañado por un falso cazatalentos y llevado durante la Segunda Guerra Mundial al corazón de la Alemania Nazi bajo una falsa oferta laboral.
Lejos de su tierra, descubre que ha sido manipulado y se lanza a un derrotero de sucesos inesperados hasta creer que su verdadero destino es enfrentar una misión más grande que triunfar como cantante: salvar al mundo.
Al hablar del Chino Darín, Borensztein afirmó que “su personaje es un gran reto actoral para el cual se está preparando intensamente desde hace muchos meses. Agradezco a Netflix por el apoyo y la confianza, por acompañarme en la aventura, y por darme libertad creativa total para contar esta historia".
