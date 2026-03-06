Llega "Los dinosaurios", la nueva serie documental de Steven Spielberg: hoy es el estreno que todos están esperando en Netflix

Te contamos todos los detalles sobre “Los dinosaurios” , la nueva serie documental de Steven Spielberg que se estrena en una de las más destacadas plataformas de streaming.

En 1993, se estrenó la ya icónica película Jurassic Park (Parque Jurásico), dirigida por Steven Spielberg . A más de 30 años del estreno de ese clásico, Spielberg se adentrará en la historia de los dinosaurios a través de una serie documental .

La nueva serie documental “Los dinosaurios” lo tiene a Steven Spielberg como productor ejecutivo y al actor Morgan Freeman como narrador principal.

La serie documental “Los dinosaurios” , producida por Steven Spielberg , se estrena el viernes 6 de marzo de 2026 en la pantalla de Netfix .

En su sitio oficial, Netflix consignó acerca de la serie “Los dinosaurios”: “Desde el primero hasta el último dinosaurio, esta épica serie documental examina los 165 millones de años en que dominaron la Tierra y las fuerzas que moldearon su evolución”.

Asimismo, se confirmó que la serie documental “Los dinosaurios” contará con cuatro episodios y, según se desprende del tráiler presentado por Netflix, la propuesta deja en claro que incluirá un alto impacto visual y rigor científico.

Por otra parte, se supo que, a través de recreaciones avanzadas en CGI se pudieron reconstruir las distintas eras del período jurásico y cretácico. Así, las imágenes muestran desde los primeros pasos de los dinosaurios hasta su dominio absoluto del planeta.

La serie documental "Los dinosaurios" se adentra desde formas tempranas de estos animales como Marasuchus hasta gigantes como Plateosaurus o Mamenchisaurus, con un variado catálogo que mezcla celebridades del imaginario colectivo con especies menos conocidas, apoyándose en investigaciones fósiles recientes.

Así, el desfile de figuras reconocibles sirve para que el espectador establezca diferencias entre estegosaurios y anquilosaurios como blindados naturales, depredadores como Allosaurus y el inevitable Tyrannosaurus rex como ícono. Asimismo, también se asoma el mundo marino, con grandes cazadores del océano prehistórico, y relata el puente hacia lo que quedó vivo, con criaturas emplumadas que recuerdan que la extinción no fue un punto final.

En cierta ocasión, Spielberg reflexionó sobre Jurassic Park: "No me avergüenza decir que con 'Parque Jurásico' sólo intentaba hacer una buena secuela de 'Tiburón'. En tierra. Es descarado, puedo decirlo ahora." Ahora, como productor ejecutivo, retoma el tópico sobre la vida de los dinosaurios en nuestro planeta.

Junto con la serie “Los dinosaurios”, en 2026 se estrenará la nueva película de Steven Spielberg

Si bien la serie documental “Los dinosaurios” se estrenará en la pantalla de Netflix el 6 de marzo de 2026, Steven Spielberg -en su rol de director- se encuentra trabajando en el estreno de su nuevo largometraje de ciencia ficción: El día de la revelación.

El día de la revelación -la última película de Spielberg- llegará a la pantalla grande en junio de 2026 y contará con las actuaciones de Emily Blunt (La chica del tren), Josh O'Connor (la serie The Crown), Colin Firth, Eve Hewson y Colman Domingo, entre otros.