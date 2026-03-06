Internaron a Guillermo Coppola: hay preocupación por su salud

Este viernes al mediodía, se dio a conocer un delicado momento de salud que está atravesando Guillermo Coppola . Según informaron, fue internado de urgencia y hay preocupación por su salud.

La información fue dada a conocer por el periodista Fede Flowers en el ciclo "Majul 1079", y advirtió que por el momento, la familia del ex mánager de Diego Maradona no brindó ningún dato del cuadro.

Según precisó, Coppola - de 76 años - está internado en la Fundación Favaloro por un cuadro de hipertensión pulmonar.

Cabe recordar que en 2021, Coppola estuvo más de 13 días internado en Terapia Intensiva y muy delicado a raíz del Covid. En varias ocasiones, el hombre había afirmado esta complicación lo había dejado con secuelas. "La familia lo está acompañando pero no responden las consultas", señaló Flowers.

La hipertensión pulmonar es una enfermedad cardiovascular seria, caracterizada por la elevación de la presión en las arterias que llevan la sangre a los pulmones. Si bien en algunos casos está asociada a otras enfermedades cardíacas o pulmonares, en otros puede aparecer sin una causa clara, por lo que su diagnóstico y tratamiento temprano resultan claves para mejorar la calidad de vida de quienes la padecen.

Puede generar dificultad respiratoria, fatiga y complicaciones cardíacas, por lo que requiere atención médica inmediata.

En enero de 2023 también fue internado en la clínica Colón de Mar del Plata tras sufrir un fuerte dolor en el pecho mientras vacacionaba en el popular destino turístico. En ese entonces, él mismo se comunicó con América TV para llevar tranquilidad. "Hay un viejo dicho que dice hierba mala nunca muere", dijo el exmánager de Maradona e inmediatamente anunció que le habían dado el alta en ese instante. "Por ahí alguno tapa el dolor y te puede estar diciendo algo", aconsejó Coppola.

Guillermo Coppola habló sobre los conflictos judiciales por la marca “Maradona”

Guillermo Coppola decidió hablar con Puro Show sobre el escándalo y conflictos judiciales que rodean la marca “Maradona”.

"Yo 50 por ciento, a penas, me insistió y lo hicimos", comenzó el exrepresentante del deportista en el ciclo de ElTrece y sumó: "Me separe el 3 de noviembre del 2003, 10 días después Máximo tenía la sociedad, los poderes, todos los papeles que tenía que tener firmados para que él decida".

maradona coppola

"¿Sabes por qué? Porque Maradona era él, y él decidía eso. Procedí como sentí que tenía que proceder", continuó el hombre y agregó: "Quedó todo bien. Y la familia toda cuándo hubo que despedirlo el cajón, primera manija, y el último acto fue eso. Habíamos prometido que él me iba a llevar, sin lágrimas".

"No tengo problemas con ninguno de sus hijos, él siempre habló y ayudó a sus hermanos. Yo los conocía por supuesto, pero el vínculo mío era con él, Dalma y Gianinna", detalló Guillermo Coppola y cerró: "Yo lo poco que tengo es de mis hijos. Ahora si yo firme y se lo deje a otro, lamentablemente no está él para aclarar".