Internaron a Guillermo Coppola por un problema en sus pulmones

Hay preocupación en el ambiente por la salud del exmanager de Diego Armando Maradona.

La inesperada ausencia de Guillermo Coppola este viernes en el programa que conduce Guido Kaczka en La 100 no pasó inadvertida entre los oyentes. Como suele ocurrir cuando una figura habitual del ciclo falta sin previo aviso, rápidamente comenzaron a circular preguntas y comentarios sobre lo que había ocurrido .

Con el correr de las horas, finalmente se conoció el verdadero motivo: el empresario debió ser internado por un problema de salud. Según trascendió poco después, el histórico exmanager de Diego Armando Maradona atraviesa un cuadro médico que requirió atención hospitalaria. La información fue dada a conocer por el periodista Fede Flowers, quien brindó detalles durante el programa radial que conduce Luis Majul.

De acuerdo a lo que explicó el cronista al aire de El Observador, el empresario de 77 años fue ingresado este mismo viernes a la Fundación Favaloro, donde permanece bajo control médico. A pesar de la preocupación inicial que generó la noticia, Flowers también llevó algo de tranquilidad sobre su estado actual.

image

El periodista precisó que el diagnóstico que motivó su internación sería “hipertensión pulmonar”, una afección que obligó a que los médicos decidieran monitorearlo de cerca. En ese contexto, también destacó que Coppola no se encuentra solo en este momento delicado, ya que está acompañado por sus seres queridos.

Los antecedentes de Guillermo Coppola

Además, durante su intervención en el programa, Fede Flowers recordó que Guillermo Coppola arrastra algunas complicaciones de salud desde hace algunos años. En particular, mencionó el impacto que tuvo el coronavirus en su organismo.

“Coppola tuvo COVID en 2021. Desde ese momento a esta parte, él quedó muy mal a nivel pulmonar. De hecho, tuvo varias afecciones siempre y estuvo internado en terapia intensiva en su momento”, señaló el periodista al reconstruir el historial reciente del exrepresentante del ídolo del fútbol argentino. En la misma línea, Flowers también hizo referencia a otros episodios de salud que atravesó Guillermo Coppola en los últimos tiempos, vinculados a su sistema cardiovascular.

image

“En Mar del Plata también tuvo afecciones cardíacas. Y él siempre dice que desde el COVID a esta parte le quedaron secuelas”, concluyó el comunicador al brindar más contexto sobre el estado del empresario.

Mientras tanto, se espera la evolución de Coppola en las próximas horas, luego de esta internación que generó preocupación entre quienes siguen de cerca su actualidad.