Quién es Luana, la participante de Gran Hermano que dejó a su novio en vivo porque se enamoró de otro

Gran Hermano: Generación Dorada se cargó de polémica con la llegada de Luana Fernández . La modelo, empresaria e influencer no tardó en convertirse en el centro de todas las miradas dentro y fuera de la casa.

Su ingreso estuvo marcado por la confesión sin filtros sobre su vida sentimental y sexual, y una decisión inesperada: a través del programa de streaming interno del reality, anunció públicamente que dejaba a su pareja, con la intención de explorar una relación con Franco Zunino, otro de los participantes del certamen.

Con 28 años, Luana se definió en su video de presentación como una “topadora” y advirtió que la convivencia no sería fácil: “Soy una persona muy difícil para convivir porque emocionalmente soy una montaña rusa”. La sinceridad no terminó ahí: reconoció sin tapujos haber estado con hombres y mujeres, haber hecho tríos y no sentir ni vergüenza ni arrepentimiento por su vida sexual.

image

“El sexo es el eje central de mi vida”, afirmó, y dejó una de sus frases más comentadas: “Hay que tener dos hombres, uno para los gastos y otro para los gustos”.

El historial mediático de Luana y el momento en el que dejó a su novio

Además, Luana tiene una historia mediática que incluye su paso por programas como Combate y su participación en proyectos de alto alcance, como el videoclip de L-Gante, donde se la ve bailando como extra y compartiendo el set con el equipo del cantante. En su cuenta de Instagram, que supera los 400 mil seguidores y se describe como “determinada pero no perfecta” y mantiene publicaciones fijadas que refuerzan su solvencia en el mundo artístico y digital.

Su nombre comenzó a tomar más peso luego de la decisión que tomó de dejarle el camino libre a su novio para hacer lo que desee mientras ella está en la casa. Con los ojos llorosos y la voz cargada de emoción se sentó en lo que antes era el sauna y abrió su corazón: “Espero que le hagan llegar este mensaje a mi novio”, imploró, antes de explicar los motivos.

Embed - Luana tomó una drástica decisión sobre su relación tras su cercanía con Zunino

“Yo te dejo el camino libre para que realmente hagas lo que tengas que hacer y reencontrarnos cuando yo salga de acá, sea en el tiempo que sea”, afirmó. La participante explicó que su objetivo principal era poder vivir la experiencia dentro del programa sin cargar con la presión emocional que le generaba su relación afuera. “Quiero estar tranquila mentalmente, realmente hoy lo elijo a estar pensando ‘¿qué estará haciendo mi novio? ¿Me estará cagando?’”, confesó.

En su mensaje también agradeció el vínculo que construyeron antes de su ingreso al programa y dejó abierta la posibilidad de un futuro reencuentro. “Espero que estés bien. Gracias por todo lo que me diste, por ayudarme”, expresó. Sin embargo, aclaró que su decisión no implicaba necesariamente un cierre definitivo en términos afectivos, sino una forma de liberar a ambos de las expectativas durante el tiempo que ella permanezca en la casa. “Vamos a seguir obviamente porque tenemos muchos proyectos juntos, pero por el momento yo quiero que vos estés bien y quiero también estar bien yo”, explicó.