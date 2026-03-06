Como quedó la placa planta de Gran Hermano tras los primeros salvados

El público decidió tras una votación y bajó a dos jugadores de la "placa planta". Quiénes son los jugadores que corren peligro el lunes.

Gran Hermano Generación Dorada está picante. La tensión no baja entre los participantes que juegan en el reality y cada día que pasa es un nuevo escenario de múltiples peleas que dejan en evidencia las dificultades de convivir con personas que no comparten el mismo pensamiento y formas. Más allá de eso, nadie se quiere ir de la casa.

Es por eso que cada gala de nominación es un motivo de preocupación para cada uno de ellos, aunque en el juego pocos se apiadan del deseo que tenga la otra persona. Este jueves hubo nuevamente gala de eliminación en la "placa planta" donde nueve nombres fueron sentenciados a quedar al filo de la eliminación: Juanicar, Eduardo, Yipio, Cinzia, Tomy, Martín, Nazareno, Titi y Zunino.

Sin embargo, para la alegría de algunos, el público contó con el poder de sacar a dos jugadores de placa. Generando intriga, Santiago Del Moro comunicó al primer salvado: "Quien vuelve a la casa, sigue en competencia en esta Generación Dorada, quien dijo la gente que no es planta… vuelve al juego Juanicar”.

Embed

Luego, en otra aparición de Del Moro por la televisión de la casa de GH, comunicó al segundo jugador que fue salvado: "Vuelve a la casa, continúa en el juego y baja de la placa planta… sigue en Gran Hermano Yipio". La jugadora había quedado en el centro de la polémica por un fuerte cruce con Yanina Zilli, quien la había acusado de tener actitudes “patoteras” en la casa.

Tras esta intervención del público, la placa tiene nominado a Catalina “Titi” Tcherkaski, Cinzia Francischiello, Eduardo Carrera, Franco Zunino, Martín Rodríguez, Nazareno Pompei y Tomás “Tomy” Riguera. El próximo lunes en la gala de eliminación se definirá quién debe irse de la casa.

Denuncian la presencia de un celular en la casa de Gran Hermano

Gran Hermano: Generación Dorada ya comenzó y los participantes ya comienzan a planear y ejecutar sus distintas estrategias. Lucero fue el primer eliminado y el juego cada vez suma más polémica, peleas y contenido que llama la atención del público que sigue el reality de Telefe.

El programa vive una nueva edición totalmente renovada con nuevas reglas, estructura y formas de juego para que los participantes lo den todo en la competencia. En la primera semana, se fue Daniela por la muerte de su padre y Divina Gloria por un problema de salud. Luego, la primera volvió a la competencia, mientras que en reemplazo de la segunda ingresó Carla.

Todo lo que pasa en el reality da qué hablar y las redes sociales es el lugar de debate de los fanáticos del programa. En las últimas horas se filtró un video de la grabación del programa con un detalle que llamó la atención por lo que parece ser que es un celular. Sabiendo que el reality se caracteriza por el estricto aislamiento en el que no hay comunicación con el exterior (por ejemplo, no saben la fecha ni la hora y solo se relacionan entre ellos), la presencia del supuesto aparato generó controversia y especulaciones de todo tipo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RealTimeRating/status/2029211592882074007&partner=&hide_thread=false Usuarios en redes denuncian la “aparición” de un celular en #GranHermano. pic.twitter.com/5MYoS9LkSR — Real Time (@RealTimeRating) March 4, 2026

"Celular en GH. No puede ser", dice el video de TikTok en el que se ve a dos participantes hablando, pero cuando se hace zoom aparece una iluminación similar a una pantalla de teléfono en la parte baja del televisor. Esto fue compartido en X y el público opinó sobre la veracidad. "Usuarios en redes denuncian la 'aparición' de un celular en #GranHermano", escribió la cuenta @realtimerating en X. Muchos usuarios aseguraron que la luz era de las líneas que están en el diseño del piso mientras que otros dudaron del aislamiento como de la intención de la "producción" para que se filtre datos.

"Es la línea del piso, pero mas iluminada, que les costaba pensar un toque más"; "Estos videos son todos armados para volver tendencia a GH y tratar de subir el rating real (no el inflado ficticio)"; "Es la luz del piso, igualmente no hay nada malo porque todo es teatro", fueron algunos de los mensajes que circularon en redes sociales.

Quién es “Carlota”, el reemplazo de Divina Gloria en Gran Hermano

Tras la repentina salida de Divina Gloria de la casa de Gran Hermano, una nueva participante se sumó a la competencia a partir de este domingo 1° de marzo. Se trata de Carla “Carlota” Bigliani.

Es diseñadora y creadora de la marca de accesorios “A lo mejor Carlota”, una firma independiente nacida en 2010. Trabaja en su casa, tiene dos hijas adolescentes y tres mascotas.

Conocida como “Carlota” le suelen decir “Hola, potra”, ya que ese es su saludo característico en las redes sociales. “Tengo la casa soñada, pero tenía ganas de cambios y acá estoy”, sostuvo la microinfluencer en su presentación ante las cámaras de Telefe.

Carlota entró a la casa y para algunos participantes fue como si ni siquiera la hubiesen notado más allá del correspondiente saludo, ya que recién había finalizado la primera cena de nominados y varios de los jugadores -tanto los involucrados en la placa como los que no- querían dialogar sobre lo que acababa de suceder en el SUM.

Embed

Cuando Santiago del Moro se comunicó con la casa, Carlota tuvo la oportunidad de presentarse y dar a conocer que tiene “dos hijas adolescentes, tres mascotas y un marido ruso”, que es oriunda de Villa Adelina y que “le encantan los tatuajes a pesar de que ya no tiene plata para hacérselos”.