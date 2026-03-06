La foto del beso de Ian Lucas y Evangelina Anderson pese a la negativa de la modelo

La polémica por el supuesto romance entre Evangelina Anderson e Ian Lucas suma un nuevo capítulo luego de que Yanina Latorre mostrara al aire fotos comprometedoras que confirman el vínculo entre ambos durante las grabaciones de MasterChef Celebrity .

El material fue exhibido este jueves en Sálvese quien pueda, donde la conductora sorprendió a todos al revelar imágenes que, hasta ahora, no habían salido a la luz. Según explicó Latorre, las fotos serían la prueba definitiva de la relación que Anderson siempre negó públicamente y que habría ocurrido mientras ambos coincidían en el popular reality culinario.

En medio del debate, Yanina fue directamente contra su panelista Majo Martino, a quien le reprochó haber defendido durante meses la versión de Evangelina, con quien mantiene una relación de amistad. “¿Me vas a seguir negando el romance o esto era un secreto?”, le preguntó Yanina, sin vueltas, a su panelista Martino punzante porque es sabido que la panelista y Anderson son amigas y siempre negó o tapó el romance para que no se conozca la verdad por respeto a su amiga.

Embed - IAN LUCAS SE CANSÓ DE EVANGELINA ANDERSON: EL FILOSO POSTEO

Ante la presión en vivo, Martino intentó explicar el contexto de una de las imágenes que circuló en las últimas horas. “Quiero aclarar esto y tratar de ser coherente con lo que se está diciendo”, comenzó defendiendo Martino. Y siguió: “Esta foto, yo estaba ahí, era Navidad y estábamos en una fiesta en la casa de Luck Ra; esa foto es en la puerta de la casa de él” y dejó en claro que la foto fue hecha a propósito.

Sin embargo, cuando parecía que el tema quedaba ahí, Yanina redobló la apuesta. La conductora aseguró tener más material y decidió mostrar una segunda imagen que generó un verdadero revuelo en el estudio. Ante la firme postura de la panelista, Yanina sacó una carta que tenía guardada y mostró otra foto de Ian y Evangelina besándose en los estudios donde se graba MasterChef Celebrity, tomada por un fotógrafo del reality. La aparición de esta segunda imagen terminó de encender el debate en el programa y volvió a poner bajo la lupa la relación que, durante meses, fue negada públicamente por los protagonistas.

El fuerte descargo de Ian Lucas

"Muchas veces se habla de mi edad como si eso invalidara lo que siento o lo que vivo. Desde muy chico me tocó ser adulto y aprender a manejar muchas cosas. Soy una persona sensible, sí, pero también tengo muy claro cuándo algo es real y cuándo es solo parte del show. Soy bueno, pero no boludo", sentenció Ian Lucas a través de sus historias de Instagram, exponiendo su malestar por cómo la ex de Martín Demichelis hizo un juego mediático de su incipiente relación.

image

Y continuó: "Por respeto elegí guardar silencio durante mucho tiempo frente a tanto destrato conmigo, incluso cuando se dijeron cosas que no reflejaban lo que yo viví con esa persona. Siempre traté de manejarme con respeto y cuidar a quienes forman parte de mi vida. Me crió mi mamá, y si hay algo que sé es de respetar a las mujeres y la caballerosidad. En todas las declaraciones ajenas se ningunea el cariño que realmente existió en esa intimidad".

"Sinceramente lastima ver como esa persona lo desmerece y desmiente reiteradamente cada vez que tiene la oportunidad sin importar como me puedo sentir yo con esa mentira. Sobre todo cuando siempre la historia fue otra", continuó el participante de MasterChef Celebrity, sin nombrar en ningún momento a Eva. "Para mí los afectos nunca fueron marketing ni contenido. No lo necesito. Lo que sentí fue sincero y lo viví desde un lugar genuino", sumó, desilusionado.

Ian aseguró que no brindará detalles de la relación, pero aclaró que "lo que viví fue real". "Hoy entiendo que las cosas tomaron otro camino y lo respeto. Por mi parte elijo quedarme con lo bueno, cerrar este capítulo y seguir adelante con tranquilidad", agregó en su comunicado. Y el youtuber y cantante cerró: "Gracias a quienes me acompañan siempre y entiende que detrás de las redes o la prensa también hay una persona. No voy a hablar más del tema, gracias por el respeto".