La nueva evidencia que confirma el romance entre Evangelina Anderson e Ian Lucas

Un video y un asado despertaron todo tipo de especulaciones durante el fin de semana.

Los rumores en torno a un posible romance entre Evangelina Anderson e Ian Lucas se intensificaron después del Día de los Enamorados. Todo comenzó cuando la modelo compartió en sus redes sociales un video haciendo un asado pese a su vegetarianismo y con un tema de Bad Bunny de fondo.“¡Aprovechá que estoy soltero!”, se escucha cantar al puertorriqueño, mientras que en el zócalo del video se lee “Te hago el asado y todo”.

En ese contexto, Paula Varela salió al ruedo con una serie de revelaciones que dejaron a sus seguidores con la boca abierta. “¡Que rápido llega la data! ¡Es así! Llegó con el Turco a la casa de Ian, los vieron entrar y salir”, escribió en X la periodista. La atención aumentó cuando Anderson publicó en sus redes un video —eliminado poco después— en el que aparecía preparando un asado. En las imágenes, llevaba una remera y una bermuda que, según los comentarios de periodistas y usuarios, serían de Lucas.

Llamó la atención que Anderson, quien se presenta como vegetariana, compartiera un asado, hecho que sumó suspicacias. El video tenía como fondo musical una canción de Bad Bunny con el estribillo “¡Aprovechá que estoy soltero!”. Además, el mensaje “Te hago el asado y todo” acompañaba la publicación, lo que amplificó las interpretaciones acerca de un posible acercamiento entre ambos.

El vestuario de Anderson y sus publicaciones generaron debate en redes y entre periodistas. Una versión difundida en redes sociales señala que la modelo llegó a la casa de Lucas acompañada por Turco Husaín y luego regresó sola. Algunos usuarios retomaron el detalle: “Ahí está en casa de Ian, remera de Ian, short de Ian. ¿Para qué lo sube? Los leo”. Estos gestos incrementaron las especulaciones y la viralidad.

El rol del Turco Husaín

La presencia de Turco Husaín, también participante de la misma edición de MasterChef Celebrity, fue fundamental. Su papel se consideró clave como puente entre Evangelina Anderson e Ian Lucas en el Día de San Valentín, y fue ampliamente mencionado en debates televisivos y en redes.

Panelistas y figuras del mundo del espectáculo profundizaron en el tema y analizaron posibles motivos de la exposición pública de los protagonistas. En el contexto de MasterChef Celebrity, la convivencia entre Anderson y Lucas se volvió tema central a partir de episodios de tensión y cercanía. Recientemente, la conductora intervino en una discusión en la que preguntó: “¿Pero se agarraron a las piñas o qué?”. Además, caracterizó a Lucas como alguien que “tira bombas”, aludiendo a su estilo frontal y comentarios disruptivos en el reality.

Porque subió un video asado y dejó una indirecta: "Aprovecha que estoy soltera..."pic.twitter.com/IRF19iyvae — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) February 14, 2026

Anderson ha remarcado en varias ocasiones que disfruta de su soltería, sin dar indicios de haber oficializado una relación. Existen versiones que atribuyen una posible separación previa a actitudes de la propia modelo, lo que aportó nuevas interpretaciones sobre el estado real del vínculo.

La reacción en redes sociales no tardó. Muchos usuarios consideraron que la visita de Anderson a la casa de Lucas y la elección de su ropa eran señales intencionadas. El público sigue de cerca cada gesto público, a la espera de pistas sobre un posible reencuentro o reconciliación.