La curiosa reacción del hijo de J Balvin al enterarse que la carne viene de los animales

El hijo de Valentina Ferrer y el artista colombiano llamó la atención de todos a través de un video que se volvió viral.

Río , el hijo del artista colombiano J Balvin y Valentina Ferrer , tuvo una desesperante reacción al enterarse de que la carne viene de los animales. Su mamá documentó el momento, lo publicó en redes sociales dónde el metraje se volvió viral y consideró que se trata de una señal de que su pequeño bebé “está creciendo”.

Según contó la modelo argentina en su perfil de Tik Tok, el pequeño vio sangre en su plato de comida y razonó: "Si esto tiene sangre cruda es porque era una persona o un animal". El razonamiento de Río abrió una sincera charla al respecto con Valentina Ferrer, quien le confirmó que una de sus teorías era cierta. El niño rompió en llanto y afirmó: “Ya no quiero comer más carne porque viene de los animales ¡Qué asco!”.

El “evento canónico” del hijo de J Balvin que quizás cambie su alimentación a futuro, ya que el niño se mostró lo suficientemente consternado por la noticia y será tarea de sus padres acompañarlo en esta decisión de vida a tan corta edad. La reacción que cada uno tuvo fue distinta. Sin embargo, ninguna deshabilitó al niño hacerse vegetariano y/o vegano. "Amo ese amor por los animales", destacó su mamá en redes sociales. Su padre, por otro lado, fue un poco más duro: "Mejor pa mi, mas carne GLORIA A DIOS".

Embed - El mi amor quedo en shock … Dijo si esto tiene Sangre cruda es porque era una persona o un animal #ootd amo ese amor por los animales @valentinaferrer El mi amor quedo en shock … Dijo si esto tiene Sangre cruda es porque era una persona o un animal #ootd amo ese amor por los animales original sound - Valentina Ferrer

"Ay Dios, viene de los animales... Yo no quiero comer animales ¡Pobrecitos!", siguió quejándose Río a los gritos desde su cama.

¡Papelón! J Balvin fue a un bar de Córdoba y no dejó propina: qué dijo la moza

J Balvin visitó la provincia de Córdoba. A pesar de la sorpresa que generó la visita del cantante colombiano, también causó un papelón. Salió a comer a un bar y no le dejó propina a la moza que lo atendió. El hecho se viralizó en las redes y, como era de esperarse, fue blanco de críticas de los internautas.

La figura de reggaetón contó hace pocos días que estaría de vacaciones en Villa Carlos Paz, ciudad de donde es oriunda su actual novia y madre de su hijo, Valentina Ferrer. Diariamente, sube a sus redes sociales distintas imágenes de su estadía en Argentina. Desde bailes de cumbia, visitas al campo y hasta asado y fernet en familia.

El furor por la estadía de J Balvin hizo que muchos vecinos de la zona comentaran en distintos medios que lo han encontrado en la ciudad. Algunos se lo cruzaron viajando en la caja de una camioneta, otros comprando en un supermercado chino y también quienes lo vieron comiendo en típicos locales gastronómicos de localidad.

A raíz de esto, una joven cordobesa que trabaja de moza en un bar del centro comentó en las redes que el fin de semana atendió al mismísimo reguetonero, J Balvin. El colombiano llegó al café tapado, pero rápidamente lo reconocieron por el color de su pelo. “Entró medio camuflado, no sabíamos que iba a ir y cuando lo vi me largué a llorar”, aseguró la chica en el medio local El Doce.

El cantante llegó a la cafetería para merendar junto a su mujer y cuatro amigos. Allí pidieron solo cafés para tomar y estuvieron sentados más o menos una hora y media. Luego, pidieron la cuenta y el músico aprovechó el momento para sacarse fotos con la trabajadora del sitio que era fan.

A pesar de la gran sorpresa que ocasiono la visita en el bar, más anonadados quedaron con un particular detalle. La moza confirmó que ni el colombiano ni sus acompañantes dejaron propina. Pagaron con la plata justa con su tarjeta, tomaron sus cosas y se fueron. Este hecho, causo mucha polémica debido al alto poder adquisitivo que tiene el intérprete.