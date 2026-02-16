Qué día comienzan las obras de la Avenida Mosconi: el inminente arranque

Desde la Municipalidad de Neuquén solicitan a conductores circular con total precaución, respetar la señalización y manejar con paciencia.

Desde la Municipalidad anunciaron la fecha del comienzo de las primeras tareas pesadas de fresado y desmontaje en la avenida Mosconi.

La transformación integral de la Avenida Mosconi en la nueva Gran Avenida de Neuquén comienza a tomar forma. A partir de este martes se iniciarán los primeros trabajos de fresado y desmontaje del material existente, por lo que permanecerá cortado el tramo comprendido entre Olascoaga y Chubut, manteniéndose habilitados los cruces transversales en ambas intersecciones.

Desde el Municipio solicitaron a conductores y conductoras circular con total precaución, respetar la señalización dispuesta en el sector y manejar con paciencia. Se recomienda especial atención al tránsito pesado.

En relación con estas primeras tareas de desmontaje, desde la Secretaría de Infraestructura y Planeamiento Urbano de la Municipalidad de Neuquén se informó que todo el material existente será reciclado y reutilizado . De esta manera, el arbolado urbano será reubicado, parte del terraplén se destinará a otros sectores de relleno, y se recuperarán elementos de iluminación, guardarraíl, semáforos y cartelería, por mencionar algunos.

En torno a toda esta gran transformación que comienza, el Secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano de la Municipalidad de Neuquén, Alejandro Nicola, dijo: “el inicio de esta obra marca un antes y un después en la planificación urbana de Neuquén.

Avenida Mosconi obra

El gran pluvial que vamos a construir debajo de la avenida representa antes que nada una obra de seguridad para todos los neuquinos y una solución definitiva a los anegamientos que teníamos en el bajo”.

Además de destacar la importancia de lo pluvial y de cómo la actual traza a desnivel genera un terraplén que actúa como barrera física para el escurrimiento natural del agua, Nicola resaltó la importancia de la obra en torno a la conectividad y a la movilidad urbana: “Estamos transformando la vieja ruta en una verdadera avenida urbana, pensada para todas las personas, para los peatones, ciclistas y conductores, y para el crecimiento ordenado de la ciudad”, expresó Nicola.

Avenida Mosconi obra

El objetivo de la obra: una ciudad más integrada y moderna

La intervención convertirá la actual traza en una avenida a nivel, amplia y segura, con diez carriles que ordenarán el tránsito en un eje estratégico de 14 kilómetros, desde Puente Carretero hasta el límite con Plottier. El nuevo diseño contempla cuatro carriles por sentido de circulación más un carril por sentido destinado a estacionamiento, garantizando mayor fluidez y reducción de los tiempos de viaje.

Además, el proyecto incorpora carriles exclusivos para transporte público y bicisendas de doble sentido en ambas manos, consolidando una apuesta real por la movilidad sustentable. “Es una obra urbana integral que rompe la histórica barrera entre el norte y el sur de la ciudad, mejora la infraestructura pluvial, renueva servicios y genera nuevos espacios verdes y recreativos”, destacó Nicola.

El desarrollo prevé la incorporación de espacios verdes equivalentes a 25 plazas, ampliación de veredas para favorecer la circulación peatonal, incremento del arbolado urbano y revalorización de los barrios aledaños.

Avenida Mosconi obras

Primera etapa de ejecución

Durante este 2026 se intervendrán:

Tramo 4: desde Linares hasta Gatica (2,2km)

Tramo 5: desde Primeros Pobladores hasta Linares (1,5 km)

Tramo 6: desde Puente Carretero hasta Leales (600 metros)

La Municipalidad de Neuquén interviene la avenida en etapas para garantizar la viabilidad presupuestaria y operativa. Los tareas de fresado y desmontaje que comienzan el día miércoles 18 de febrero (entre Av. Olascoaga y Chubut) forman parte del Sector 4, que abarca el tramo comprendido entre las calles Linares y Gatica.

Este sector tiene una extensión de aproximadamente 20 cuadras, tomando la Avenida Olascoaga como eje central. La ejecución de este primer tramo está a cargo de la unión transitoria de empresas (UTE) conformada por CN Sapag S.A. y R.J. Ingeniería S.A., quienes tienen un número de teléfono para consultas y reclamos de la obra: 2994018885.

Los trabajos se ejecutarán las 24 horas del día, priorizando el horario nocturno para el tránsito de camiones y garantizando coordinación permanente con frentistas y comerciantes.

Mientras se intervenga el eje central, el tránsito será desviado por las colectoras actuales, manteniéndose habilitados cruces cada 400 metros. Una vez finalizada la parte central, se habilitarán los nuevos carriles para comenzar con la demolición de colectoras y la construcción de desagües, veredas, canteros y bicisendas.

“Estamos llevando adelante la obra más importante en la historia de la ciudad. Sabemos que genera incomodidades momentáneas, pero el resultado será una Neuquén más integrada, moderna y conectada”, concluyó el funcionario.