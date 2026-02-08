Bomba: la propuesta romántica que Evangelina Anderson le hizo a Ian Lucas

Evangelina Anderson e Ian Lucas volvieron a captar la atención de la prensa tras protagonizar un cruce de declaraciones que reavivó los rumores de su vínculo. Aunque ambos intentan mostrarse cordiales en el estudio de MasterChef Celebrity , una reciente revelación del youtuber desató un fuerte revuelo mediático este fin de semana. Durante una charla distendida con sus compañeros, el joven sorprendió a todos al confirmar que recibió una propuesta especial de la modelo: "A mí me invitó Eva a ver el show de Montaner. Voy a ir" .

La noticia provocó una ola de bromas y chicanas entre el resto de los invitados, quienes resaltaron el carácter sentimental del artista elegido para la salida. El Chino Leunis no tardó en calificar el encuentro como una cita oficial, sugiriendo que la invitación escondía una intención que excedía lo puramente amistoso. Ante la presión de sus colegas y el tono pícaro de la conversación, el conductor redobló la apuesta sobre el romanticismo del evento: "No te está invitando a ver La Renga, te está invitando a ver Montaner" .

El influencer, visiblemente acorralado por las risas de la mesa, intentó justificar la invitación aclarando que se trataba de una situación vinculada a la presencia de los hijos de la cantante. Sin embargo, el youtuber también aprovechó otras apariciones públicas para marcar una clara diferencia entre el juego televisivo y sus sentimientos reales durante el año pasado. Al referirse a las vivencias que compartieron fuera del alcance de los dispositivos de grabación, el joven sentenció con firmeza: “Hay muchas cosas que no son para la cámara, que no se saben” .

Por su parte, la modelo siempre prefirió enmarcar la relación bajo el concepto de un "shippeo" creado por los fanáticos y la producción del reality de cocina. La modelo intentó bajarle el tono a la exposición mediática en reiteradas oportunidades, pidiéndole cierta mesura a la prensa y respeto hacia los procesos personales de cada uno. En medio de la intensidad que había tomado el vínculo frente a la audiencia, la exesposa de Martín Demichelis sostuvo sobre el joven: “Hay que respetarlo, hay que respetarle sus tiempos”.

Ian Lucas advirtió que no da "segundas oportunidades"

La diferencia de miradas entre ambos protagonistas terminó desgastando la relación, especialmente cuando las entrevistas revelaron que él buscaba una conexión más profunda que la propuesta por la modelo. Ian reconoció haber atravesado momentos de tristeza genuina durante las grabaciones: “Ese día estaba mal, me pedían que sonriera y no podía”.

A pesar de la invitación al show, el joven dejó en claro que su presente sentimental corre por carriles totalmente separados a los de Anderson en la actualidad. Incluso, se permitió bromear sobre los nuevos rumores que vinculan a la blonda con otras figuras del ambiente, asegurando que el clima entre ellos se pacificó. Sin embargo, al ser consultado sobre la posibilidad de retomar aquello que quedó inconcluso, Ian fue terminante respecto a su postura: “No doy segundas oportunidades”.

Embed

El ambiente de MasterChef Celebrity sigue siendo el escenario de este coqueteo que oscila entre la realidad y la ficción, manteniendo a los espectadores en vilo constante. Mientras Evangelina se refugia en su círculo íntimo para desmentir romances, Ian prefiere mantener la honestidad sobre lo que sintió en los pasillos de Telefe durante la temporada pasada. Esta ambigüedad informativa es la que permite que frases como la del Turco Husaín sigan alimentando la ilusión de los fans: "Mirá si aparecen en la pantalla".