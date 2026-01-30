Ian Lucas en problemas: su ex publicó un video con una advertencia al Youtuber

Tanto Ian Lucas como la modelo Evangelina Anderson quedaron en el centro de la opinión pública con el shippeo que generó una fuerte reacción en el público debido a que se convirtió en uno de los romances de la temporada 2025. Sin embargo, contra todo pronóstico la expareja de Martín Demichelis le bajó la espuma a la relación que habrían tenido.

En medio de la situación polémica, apareció en las redes sociales la exnovia de Ian, Felicitas Gut, con un video donde utilizó una canción de Rosalía para mandar, quizás, un mensaje indirecto. En un video donde simuló cantar la canción "La Perla", de la cantante española, escribió también: "Mejor me callo, porque si yo hablara" .

El fragmento elegido de la canción expresa: “Por fin vas a terapia, vas al psicólogo y también psiquiatra, pero de qué te sirve, si siempre, mientes más que hablas, te harán un monumento a la deshonestidad”.

novia ian lucas

El video expreso en las redes sociales llegó tras las declaraciones hecha por Ian en Sálvese Quien Pueda (SQP): “Yo soy muy sincero. Siempre les dije lo que vieron ahí”, afirmó dando a entender que no se trató de solo un show y sumó: “Siento que el que tiene dos dedos de frente sabe que yo no me enganché de un shippeo de un programa, claramente. Pasan cosas atrás, ¿no?”

“Me enteré unos días antes porque estamos como dos, tres semanas adelantados en las grabaciones. No habíamos hablado entre nosotros”, dijo el joven de 26 años al contar cómo se enteró de la declaración de Evangelina donde expresó que fue para las cámaras. “Vi eso y me enteré por redes. No hablé con ella y ella tampoco me habló. Vine acá y fue verla acá después de las vacaciones”, dijo y sumó: “Siento que fue un error de comunicación también entre nosotros. Yo vi eso, me enteré y vine acá, estaba medio bajoneado en las grabaciones y eso creo que se notó”.

En su relato contó que con una charla lograron recomponer el vínculo: “Nos vamos a seguir viendo. Está la mejor entre nosotros, es alguien a la que yo quiero mucho y sé que ella también me quiere mucho a mí. Por eso hay mucho respeto mutuo también”.

“Yo si me enganché con alguien es porque compartí mucho con esa persona, no porque vengo a un programa y la veo acá", dijo.