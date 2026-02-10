La tristeza de Evangelina Anderson tras la última eliminación en MasterChef Celebrity

La modelo y participante de MasterChef Celebrity le dedicó unas palabras a su excompañero en sus redes sociales.

Evangelina Anderson se mostró devastada tras la eliminación de uno de sus compañeros de MasterChef Celebrity (Telefe). El reality que transita las etapas finales de competencia despidió este lunes, tal como se había filtrado, a Miguel Ángel Rodríguez.

El actor se convirtió en el nuevo eliminado tras la presentación de la centolla patagónica. Rodríguez sufrió distintos percances en el manejo de la proteína principal y distintos ingredientes, a punto tal que anduvo a los gritos de desesperación de manera similar a cuando sufrió el robo de su crema noches atrás cuando tenían que hacer una torta arcoíris.

Ese mal trago pasó, pero luego llegó el momento de la degustación en el que Miguel Ángel presentó un risotto de centolla ante Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui.

El jurado decidió que los peores platos eran los de Miguel y el realizado por Marixa Balli, y terminaron inclinándose por la salida del actor en la competencia.

“Fue un lujo tener a un actor, humorista y artista impresionante como vos. Nos diste más de lo que esperábamos y fuiste muy generoso. Veníamos con un día malo y vos nos sacabas una sonrisa”, le aseguró Wanda Nara a Miguel Ángel, afirmando que no solo en las cocinas se necesita alguien como él, sino también en la vida.

Tras la eliminación, Evangelina usó sus redes sociales para mostrar su cariño y tristeza por la expulsión del actor. “Nos vas a hacer mucha falta. GRACIAS por todos los momentos comprartidos”, escribió la modelo en una foto junto al eliminado en su historia de Instagram.