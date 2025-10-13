En este artículo, te contamos todos los detalles sobre el thriller erótico que se estrenó en la pantalla de Netflix y que está dejando a todos sin palabras.

El thriller erótico de Netflix que está dejando a todos sin palabras: ¿cuál es la serie tendencia?

A lo largo del último mes, se estrenaron jugosísimas series en la pantalla de Netflix . Por caso, La casa Guinness, creada por el británico Steven Knight, quien ya le había dado vida a un clásico de Netflix : Peaky Blinders . Y, recientemente, la plataforma de streaming estadounidense incluyó en su catálogo a un thriller de corte erótico que está dejando a todos los espectadores sin palabras. ¿De cuál se trata?

A principios de octubre de 2025, Netflix presentó otra temporada de la serie Monstruos. El tercer envío, titulado La historia de Ed Gein, forma parte de la antología que comenzó con La historia de Jeffrey Dahmer y que siguió con La historia de Lyle y Erik Menéndez.

La serie colombiana "La huésped" es un thriller de corte erótico que puede verse en la pantalla de Netflix . El envío incluye 20 episodios a lo largo de su primera temporada.

A lo largo del último mes, se estrenaron jugosísimas series en la pantalla de Netflix.

En el sitio oficial de Netflix, se presenta a La huésped de la siguiente manera: “La vida de una pareja que intenta salvar su matrimonio tras una infidelidad da un vuelco cuando una misteriosa mujer del pasado de ella aparece en su casa”.

El personaje principal de La huésped es Silvia, el personaje encarnado por Laura Londoño. Silvia vive un difícil momento personal: su hija es adicta a las anfetaminas y su relación matrimonial está rota por la infidelidad. En ese contexto, irrumpe Sonia (Carmen Villalobos), quien se acerca a Silvia y forjan una amistad. Pero este vínculo rápidamente se nutre de deseos y secretos.

Amén de ser un thriller erótico, La huésped también es un drama de corte psicológico. Con un promedio de duración de 45 minutos por episodio, mantiene vivo el interés del espectador a lo largo de los 20 envíos que conforman la primera temporada.

La huésped es una serie creada por Lina Uribe y Darío Venegas. Bajo la dirección de Klych López e Israel Sánchez Vargas, Netflix apunta que esta es una historia sobre cómo la venganza puede entrar por la puerta de la casa disfrazada de deseo y fragilidad. Un thriller psicológico y erótico que presenta a Laura Londoño y Carmen Villalobos como nunca antes las habíamos visto: dos mujeres al límite, unidas por una conexión intensa, peligrosa y profundamente sensual.

G2ORPjFWcAAQZI0 La serie colombiana La huésped es un thriller de corte erótico que puede verse en la pantalla de Netflix.

A principios de octubre de 2025, La huésped registró más de 2.700.000 visualizaciones en Netflix y se posicionó en el puesto 6 del Top 10 global de series de habla no inglesa en el ranking de la plataforma estadounidense. Así, La huésped logró entrar al Top 10 de 34 países, incluidos Colombia, Argentina, Brasil, España y Kenia, entre otros, ocupando el primer lugar en dos de ellos.

A continuación, brindamos el Top 10 global de series de habla no inglesa de Netflix: