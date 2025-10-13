EN VIVO | Alberto Weretilneck en Bajá La Data, el stream de LM Play
El gobernador de Río Negro repasa su gestión y se mete de lleno en la campaña a días del 26 de octubre.
El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, brinda una entrevista exclusiva en Bajá La Data, el programa del stream de LM Play.
El mandatario rionegrino hace un repaso de su gestión, los desafíos que se vienen en materia de hidrocarburos con Vaca Muerta Sur y la relación con el gobierno nacional.
Además, habla después de la denuncia sobre los vínculos del clan narco Montecino y la familia Soria.
Mirá la nota EN VIVO
Te puede interesar...
Leé más
Weretilneck: "Si hablamos de política y narcotráfico, hablemos de Soria"
VMOS: de qué provincias son los trabajadores que se desempeñan en la megaobra
Paro docente: este martes no habrá clases en las escuelas de Neuquén
Noticias relacionadas
Dejá tu comentario