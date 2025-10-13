El clima en Neuquén

La Mañana Alberto Weretilneck

EN VIVO | Alberto Weretilneck en Bajá La Data, el stream de LM Play

El gobernador de Río Negro repasa su gestión y se mete de lleno en la campaña a días del 26 de octubre.

 Sebastián Fariña Petersen
El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, brinda una entrevista exclusiva en Bajá La Data, el programa del stream de LM Play.

El mandatario rionegrino hace un repaso de su gestión, los desafíos que se vienen en materia de hidrocarburos con Vaca Muerta Sur y la relación con el gobierno nacional.

Además, habla después de la denuncia sobre los vínculos del clan narco Montecino y la familia Soria.

Mirá la nota EN VIVO

Embed - BAJÁ LA DATA: Alberto Weretilneck y Beatriz Gentile EN VIVO

