Los hospedajes tendrán una suba promedio del 25% en relación con el año pasado. El precio del día en la playa dependerá del balneario elegido.

Se supo cuánto costará alquilar hospedaje y carpa este verano en Mar del Plata: los precios para las vacaciones

Mar del Plata comenzó a ultimar los últimos de detalles rumbo al inicio de la temporada de verano 2026. Aún en un escenario de incertidumbre, aparecen las dudas en torno a cuáles serán los gastos que deberá afrontar una familia para ir de vacaciones en destinos, entre los que se cuentan desde el hospedaje, hasta el alquiler de carpas y sombrillas en la playa.

Ante la expectativa, el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la ciudad estimó que los alquileres temporarios tendrán una suba promedio del 25% respecto en relación con la temporada pasada. Ante el crecimiento del turismo internacional , el objetivo es mantener la competitividad en el plano local.

Desde el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos del Departamento Judicial Mar del Plata señalaron que los valores sugeridos para la nueva temporada apuntan a que los turistas elijan a "La Feliz" -a la que definieron como "un faro para el turismo"- como destino para el próximo verano .

"Teniendo en cuenta una inflación interanual por el Índice de Contratos de Locación (ICL) de un 50%, d proponemos que los importes locativos sugeridos para esta próxima temporada de verano tengan un incremento del 25% con relación a los del año anterior”, remarcaron.

Alquileres por una semana

En este escenario, la entidad difundió una serie de sugerencias previo al inicio de la temporada. En esa línea, aconsejaron que "la oferta de las unidades y los precios pactados sean en pesos" y destacaron que "los valores son fijados por la oferta y la demanda y van cambiando de acuerdo a la inflación que se vaya produciendo".

Luego de estas consideraciones "y teniendo en cuenta las consultas de los propietarios y de los futuros turistas", dieron una idea de "valores orientativos de los distintos inmuebles, con las variaciones que podrán tener según calidad, estado, ubicación y zona”. Los precios estimados son los siguientes:

Departamento de 1 ambiente (2/3 personas): desde $300.000.

Departamento de 2 ambientes (3/4 personas): desde $470.000.

Departamento de 3 ambientes (5/6 personas): desde $690.000.

Chalet de 3 ambientes (5/6 personas): desde $940.000.

mar-del-plata-los-precios-las-carpas-varian-dependiendo-las-playas-y-balnearios.jpg El precio del alquiler de las carpas en Mar del Plata va desde $495 mil a $800 mil la quincena, según la ubicación del balneario. Foto: Google.

Las tarifas en los balnearios

El Balneario 12 (B12) decidió mantener los precios de 2025 y, en este sentido, la carpa diaria se mantiene en $80.000. La cifra lo posiciona como una de las opciones más competitivas de la zona céntrica.

En cuanto a los balnearios de Playa Grande y la zona sur, apuntan a un público de mayor poder adquisitivo. Las tarifas van de los $220.000 por día o $6 millones por toda la temporada.

Balneario B12 – Enero:

Carpa diaria: $80.000

Semana: $560.000

Quincena: $1.100.000 / $1.200.000

Mes completo: $2.000.000

Estacionamiento: $15.000

Balneario B12 – Febrero:

Carpa diaria: $80.000

Semana: $500.000

Quincena: $900.000

Mes completo: $1.700.000

Balnearios de Playa Grande y zona sur

Carpa diaria: hasta $220.000.

Temporada completa: alrededor de $6.000.000

Un compromiso para que "el verano sea un éxito"

A principios de octubre, la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación organizó en Mar del Plata una reunión con más de 60 empresarios "para coordinar acciones estratégicas y planificar la próxima temporada". Desde el sector, informaron oficialmente, "se comprometieron a ofrecer mejores precios para que el verano sea un éxito".

En el encuentro, además, se presentaron las promociones de Banco Nación con cuotas sin interés y 20% de descuento de Aerolíneas Argentinas para viajar por el país.