Tragedia en la ruta: murió una nena de 2 años en un brutal choque contra un poste

Hay gran conmoción por un accidente fatal que se registró en la Ruta Provincial N°11, donde una pequeña de 2 años perdió la vida. El vehículo en el que viajaba impactó violentamente contra un poste de luz.

El trágico hecho ocurrió este miércoles minutos después de las 8 de la mañana, cuando la madre de la menor conducía desde Santa Clara hacia la ciudad de Mar del Plata.

El Ford Ka que conducía la mujer despistó y chocó contra una columna ubicada al costado de la ruta. El impacto fue tan violento que el vehículo quedó partido al medio y completamente destrozado en la carretera , según informaron testigos del hecho.

Vecinos y automovilistas que transitaban por la Ruta 11 presenciaron la escena del choque.

La nena que viajaba en la parte trasera del auto, falleció en el acto. La madre, pese a salir ilesa físicamente, sufrió una grave crisis nerviosa y requirió asistencia médica inmediata en el lugar, siendo luego trasladada de manera urgente a un centro de salud local.

Personal policial se presentó rápidamente en el lugar del accidente y permanece trabajando bajo la supervisión del fiscal de Delitos Culposos, Germán Vera Tapia, quien quedó a cargo de la investigación para determinar las causas del choque.

Las primeras inspecciones sugieren que factores como la velocidad y las condiciones del vehículo podrían haber influido en la pérdida de control, aunque los peritos continuarán con el análisis para esclarecer todos los detalles del trágico episodio.

Personal del SAME, bomberos voluntarios y Policía Vial acudieron rápidamente al lugar y brindaron asistencia. A pesar de los esfuerzos, la menor perdió la vida producto de las graves lesiones sufridas. Su mamá fue trasladada de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde permanece internada en estado reservado.

Murió una docente en un choque a metros de la obra paralizada de la autovía

Una mujer de 50 años murió a causa de un violento choque frontal entre un camión y automóvil ocurrido en la Ruta Nacional N° 3, en Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz.

El accidente se produjo a unos 500 metros al norte del obrador paralizado de la doble vía de la Ruta 3, y también resultó gravemente herida una suboficial de la Policía de Santa Cruz que acompañaba a la mujer en el auto.

La mujer que falleció era residente en Caleta Olivia, lo mismo que su acompañante. El conductor del camión, en tanto, resultó ileso.

La conductora del Mégane fue identificada como Hilda Graciela Vega, una docente de 50 años. Falleció de manera instantánea a causa de las heridas sufridas en el tremendo impacto.

La agente policial, que presta servicio en la Comisaría Tercera de Caleta Olivia, sufrió lesiones de consideración, se encuentra internada en el Hospital Zonal Padre Pedro Tardivo de la ciudad santacruceña, y su estado de salud es reservado.

La mujer que murió en el choque daba clases en el Galpón de Lapeyrade, un espacio de contención y acompañamiento para niños y adolescentes de Caleta Olivia.

Tras conocerse la luctuosa noticia, la Asociación de Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) emitió un comunicado de condolencias. “Con infinita tristeza debemos compartir el lamentable fallecimiento de la compañera Hilda. Ya no sonarán sus pasos en las aulas y pasillos, ni escucharemos su voz resonando en nuestros oídos, pero nada impedirá el recuerdo de su compromiso, su capacidad organizativa, su solidaridad, su mano extendida conteniendo en momentos difíciles a quien lo necesitara", indicaron desde el gremio.