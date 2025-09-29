Tragedia: una mujer saltó de la avioneta, el paracaídas no se abrió y murió

Se abrió una investigación, y sospechan que una decisión de último momento podría haber sido la causante de la tragedia.

El hecho ocurrió cuando la mujer participaba de una jornada de saltos junto a un grupo de amigos.

Una mujer de 52 años falleció este domingo cuando realizaba una actividad en paracaídas, todo transcurría de manera normal pero no se desplegó durante un salto.

El hecho ocurrió cerca de las 14 horas cuando la mujer participaba de una jornada de saltos junto a un grupo de amigos en la Asociación Civil Paracaidismo de Mar del Plata .

Según fuentes policiales, el kit de paracaídas utilizado no era el habitual de la víctima. Tras realizar el salto, el paracaídas no se abrió y los equipos de emergencia iniciaron un rastrillaje en las inmediaciones de la ruta 77, a la altura del kilómetro 5 , localizando el cuerpo de Back en la zona de camino Los Jazmines , cercana al aeródromo de Miramar.

Los testigos explicaron que la víctima había intercambiado el equipo antes de lanzarse, lo que podría haber influido en el funcionamiento del paracaídas.

paracaidas Investigadores secuestraron el paracaídas y el arnés de la víctima para analizar las causas del accidente mortal.

Rosana Back era paracaidista aficionada, nacida en Misiones y radicada en Mar del Plata, contaba con experiencia previa en la actividad, tal como lo demostraban sus publicaciones en redes sociales.

La intervención estuvo a cargo del Destacamento Las Flores, dependiente de la Estación de Policía Comunal de Miramar, y contó con la supervisión del fiscal de Delitos Culposos Germán Vera Tapia. Se secuestró el arnés y la mochila del paracaídas, además de tomar declaración a testigos y participantes de la jornada para esclarecer los hechos.

Qué se sabe de la investigación

Los peritos continuarán con la autopsia y el análisis del equipo para determinar las causas precisas del accidente. Entre las posibilidades evaluadas se encuentra un mal funcionamiento del paracaídas, un error en la colocación del kit, o incluso un episodio vinculado a su condición médica, ya que Back era insulinodependiente. Los resultados de la autopsia serán determinantes para confirmar o descartar cada hipótesis.

La víctima vivía en Mar del Plata y se desempeñaba como licenciada en Acompañamiento Terapéutico. Sus redes sociales reflejaban su pasión por el paracaidismo, mostrando tanto saltos individuales como jornadas grupales, además de consejos sobre seguridad y entrenamiento.

paracaidas2 El equipo de emergencia aseguró el área y revisó cada detalle del paracaídas que falló durante el salto en Miramar.

Reacciones y repercusiones en la comunidad

El accidente provocó consternación en la comunidad de paracaidismo y entre los habitantes de Miramar. La comisión directiva del aeroclub de Miramar emitió un comunicado expresando “acompañamos en este difícil momento a sus familiares, allegados y compañeros de actividad”, y aclarando que la institución no tiene relación directa con la actividad de paracaidismo que se desarrolla dentro del predio.

Los especialistas en seguridad aérea remarcaron la importancia de "verificar el correcto funcionamiento del equipo antes de cada salto" y respetar los protocolos, especialmente en actividades recreativas que implican riesgos extremos. La tragedia también abrió un debate sobre el control y la supervisión en jornadas grupales de paracaidismo amateur, donde cada participante es responsable de su propio equipo, aunque la interacción con instructores o compañeros puede resultar clave para prevenir accidentes.

Mientras, familiares, amigos y la comunidad deportiva se encuentran en duelo, recordando a Rosana Back como una entusiasta de los deportes aéreos y una persona con amplia experiencia y pasión por el paracaidismo. El caso seguirá bajo investigación hasta determinar todas las circunstancias que provocaron el fatal desenlace.