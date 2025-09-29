La polémica declaración de Alfredo Casero sobre el triple femicidio de Florencio Varela: "Por eso pasan estas cosas"

El humorista estuvo presente en un streaming y sus dichos provocaron un fuerte repudio. Además destacó que el Estado no tiene ninguna responsabilidad.

El actor y comediante Alfredo Casero volvió a quedar en el ojo de la tormenta por sus polémicas declaraciones. En esta ocasión, el humorista estuvo presente en el programa "Raro" de Laca Stream y habló sobre las víctimas del triple femicidio en Florencio Varela. Una vez más sus dichos provocaron un fuerte repudio.

"S i te metés con narcos, pasan estas cosas", dijo acerca del brutal asesinato de Morena, Brenda y Lara ocurrido hace poco más de una semana.

Casero insistió en culpar a las jóvenes y a sus familias. "Si vos no le enseñás y largás al mundo a una piba que a los 15 años se va a prostituir porque quiere tener un Iphone y uñas largas de 10 centímetros, es porque se comió toda la mierda que andaba dando vuelta y nadie le puso un colador, pobrecita", expresó.

Además, subrayó que el Estado"no tenía ninguna responsabilidad" en el triple femicidio.

Alfredo Casero justificó el asesinato de las tres jovenes

"Te metés con un narco y no vamos a decir que es muy malo"

En este sentido, realizó una contextualización del caso y mencionó que no se trata de "algo cultural", en referencia a la enseñanza. "Hemos tenido cosas adquiridas. Aparte, en nuestra cultura, la cual yo quiero porque soy viejo, la gente no quiere ver a los más chicos porque no se quieren hacer cargo de lo bueno o lo malo que hagan, prefieren cerrar los ojos. Y si vos no preparás a un chico y lo largás a la calle, te chupa un huevo lo que hace porque no querés discutir, estas cosas pasan", sostuvo.

"Esto que pasó es causa y efecto. Te metés con un narco y no vamos a decir 'el narco es muy malo'", aseguró. Y sumó: "Si las pibas se meten con el narco, es lo mismo que le eches la culpa a un león si camina al lado de una gallina. La gallina entra sola, se la van a comer".

la matanza desaparecidas (1) El triple femicidio que tuvo lugar en Florencio Varela se vinculó con el narcotráfico.

En otro momento de la entrevista, respondió sobre la responsabilidad del Estado sobre este crimen. Señaló que esto "es una pelotudez" y agregó: "¿Qué mierda tiene que ver el Estado? Hoy por hoy, el Estado lo único que hizo fue hacerle faltar a la gente educación. El triunfo es ser una gorda culona, bien culona, con unas uñas largas así y tener el pelo lacio".

Triple femicidio en Florencio Varela: la amenaza del padre de Brenda a "Pequeño J"

Mientras avanza la investigación por el triple femicidio de las chicas de La Matanza, Leonel, el padre de Brenda del Castillo, se pronunció con dureza contra las versiones que vinculan al joven conocido como "Pequeño J"- que sería el líder narco con pedido de captura internacional - con los atroces crímenes de Brenda, Morena Verdi y Lara Gutiérrez.

pequeño j triple femicidio florencio varela

En las últimas declaraciones, afirmó que "no existe el Pequeño J" y rechazó que se lo señale como capo narco responsable de las muertes, y advirtió que es un invento mediático- judicial.