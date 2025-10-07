Terrible choque: una mujer fue atropellada luego de que una camioneta chocara con un auto

Una camioneta chocó a un auto, chocó a una mujer y luego a un macetero. El siniestro ocurrió a las 20:10 del lunes.

Tras impactar con un auto, una camioneta volvió a protagonizar un choque y atropelló de lleno a una señora. El video difundido por redes sociales generó indignación y preocupación por el estado de salud de la mujer quien cayó al asfalto donde quedó tirada boca arriba, inmóvil y gravemente golpeada.

De acuerdo a la información que trascendió, el accidente ocurrió en la intersección de calles República de Italia y Las Floridas , hacia el oeste neuquino, donde no hay semáforo ni sendas peatonales marcadas.

Las imágenes extremadamente sensibles del episodio, que podría haber terminado en tragedia, fueron captadas por una cámara de seguridad de un negocio este lunes por la noche, cuando los últimos rayos de sol iluminaban la calzada.

En el video que dura apenas unos segundos, en primer lugar, se distingue a la señora vestida con abrigo oscuro y las manos guardadas en los bolsillos que realiza una pausa en la esquina y mira hacia atrás. Acto seguido, la transeúnte mira en todas direcciones antes de cruzar. Luego, cuando está llegando a la esquina contraria, camina diez pasos y es atropellada.

El choque previo y el choque posterior

Si bien las autoridades policiales todavía no ampliaron cómo fue la dinámica del hecho, gracias a las imágenes puede apreciarse que el fuerte accidente de tránsito fue precedido por otro siniestro protagonizado por la camioneta.

Según se puede observar, a las 20:10 la Oroch cruzó a gran velocidad la intersección al mismo tiempo que un auto Logan blanco que circulaba por la derecha. De esta manera, el Logan tocó la parte trasera y a continuación la camioneta giró al punto que la puerta del conductor impactó a la mujer que cayó al asfalto, quedando inmóvil boca arriba.

El incidente no quedó ahí, porque luego de causar graves lesiones a la mujer, la camioneta continúa girando hasta provocar un tercer choque contra un macetero de cemento que destruyó, justo en la esquina donde diez segundos antes la mujer había empezado a cruzar.

Una mujer fue atropellada luego de que una camioneta chocara con un auto

Más allá de la preocupación por las lesiones sufridas por la mujer, el episodio despertó alarma debido a que, de no haber impactado previamente contra el Logan, la Oroch habría colisionado directamente con la peatona, poniendo en riesgo su integridad física de manera aún más severa.

Tras abandonar a las víctimas del choque que provocó fue imputada

La investigación por el grave siniestro vial registrado en Neuquén el pasado lunes 22 de septiembre tuvo un avance clave: la conductora que chocó y escapó fue identificada, imputada y permanece con prisión domiciliaria.

De acuerdo con la causa, la mujer —identificada como B.M.D.S.J.— no tenía licencia de conducir al momento del hecho. Circulaba a bordo de un Volkswagen Golf gris por calle Belgrano, en dirección este, cuando al llegar a la esquina con Asmar giró sin colocar la luz de giro ni verificar la presencia de otros vehículos.

En esa maniobra embistió a una moto Honda XR 150 en la que viajaban un joven de 24 años y su pareja, de 21, que se dirigían a comprar pañales para su bebé recién nacido.

Buscan a un automovilista que chocó

El impacto fue violento: la moto se incendió y el conductor sufrió fracturas, quemaduras y un trauma cráneofacial, por lo que permanece internado en el Hospital Castro Rendón. Su pareja resultó con un profundo corte en la pierna que requirió 16 puntos de sutura y recibió el alta médica horas después.

Pese a la gravedad del siniestro, la conductora se dio a la fuga sin asistir a las víctimas. La Policía logró ubicar el vehículo y, finalmente, la mujer se presentó en la Dirección de Tránsito al día siguiente. Fue detenida y acusada por la fiscal Guadalupe Inaudi y la asistente letrada Agustina Jarry, quienes la imputaron por el delito de lesiones culposas agravadas por conducción imprudente, sin habilitación y por fuga.

Durante la audiencia de formulación de cargos, el juez de garantías Raúl Aufranc avaló la acusación y dispuso que la imputada permanezca bajo arresto domiciliario por cuatro meses, teniendo en cuenta que cursa un embarazo.