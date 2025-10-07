Vaca Muerta: activaron un protocolo de emergencia en Loma Campana por fuga de gas

Se desplegó un protocolo para garantizar la seguridad en ese sector. Aseguran que la situación "está controlada".

A más de cien kilómetros de la capital neuquina, en pleno corazón de Vaca Muerta, se registró este martes en el yacimiento Loma Campana emanaciones de gases que activó un protocolo para garantizar la seguridad en ese sector productivo de la provincia.

Fuentes de la compañía indicaron a LMNeuquén que se desplegó un operativo que se activó "de inmediato". Personal de YPF trabajó para contener una emanación de gases detectada en un pozo productor del yacimiento Loma Campana.

Durante esta tardes señalaron que "la compañía desplegó de inmediato un operativo de seguridad en la zona y está realizando las tareas necesarias para controlar la situación ".

Cerca de las 18, confirmaron que el pozo está cerrado y la situación está "controlada", normalizada.

¿Qué pasó con el tránsito sobre la Ruta 17?

El director de Defensa Civil de la municipalidad de Añelo, Modesto Muñoz, sostuvo que ni bien se enteró de la situación se apersonó al lugar. “El hecho ya se encuentra controlado. Se activó el rol de emergencia de la petrolera YPF, ya se encuentra controlado, pero igualmente se encuentra restringido a la circulación vehicular y de personas”, señaló Muñoz a LMNeuquén, pasadas las 19.

Se trata de un pozo localizado en el ingreso al yacimiento de Loma Campana. Aproximadamente a unos 10 kilómetros de la localidad.

ENERGIA-ARGENTINA-GASODUCTO.jpeg Foto de archivo - Una perforadora es vista en el sitio de perforación Loma Campana de la estatal YPF en la formación Vaca Muerta, en la provincia patagónica de Neuquén, Argentina 22 de junio, 2017.

El funcionario sostuvo que esta emanación de gas “no afectó la transitabilidad de la Ruta Provincial N° 17, que sería el acceso Este al barrio La Meseta, sino que es un camino adyacente a la locación”.

Aseguró que desde afuera no se percibía nada, se accedió a la información por alguien que pasó. “Los servicios de emergencia de Añelo no fueron notificados porque fue controlado por la gente del rol de emergencia de la operadora”, agregó.

El yacimiento es enorme y en el campo hay muchos caminos adyacentes que van a distintos puntos, a uno de esos fue que ocurrió esa situación.

Muñoz sostuvo que fue “imposible llegar al lugar, estaba restringido ingresar al lugar.” Los servicios de emergencia de la localidad (salud, policía, bomberos y defensa civil) no estaban al tanto de la situación.