La Neuquinidad suma el apoyo de trabajadores legislativos

“Estamos seguros de que defenderán con firmeza los intereses de Neuquén y de su pueblo”, subrayaron al exponer sus razones para acompañar a los candidatos.

Empleados legislativos -activos y jubilados- que integran la Agrupación “Trabajadores por la Democracia” expresaron, este lunes, su apoyo a la lista de La Neuquinidad, el espacio político que conduce el gobernador Rolando Figueroa. Lo hicieron durante un encuentro en el que participaron los candidatos a senadores Julieta Corroza y Juan Luis “Pepé” Ousset.

La reunión contó con la presencia del actual secretario general del gremio de los trabajadores legislativos (ANEL), Pablo Godoy y del ex secretario Juan Benítez , así como Zulma Reina, vicepresidenta primera a cargo de la Legislatura y el diputado provincial Francisco Lepore . El encuentro culminó con la firma de un documento en el que los integrantes de la agrupación expresaron su determinación de “acompañar a las y los candidatos de este frente en las próximas elecciones nacionales del 26 de octubre”.

Atribuyeron la decisión al hecho de que “las demandas y el esfuerzo cotidiano de quienes luchan por una vida digna no están siendo representados en el Congreso de la Nación” en la actualidad. Por tal motivo subrayaron que los impulsa “la defensa de la clase trabajadora, hoy atacada por las políticas del gobierno nacional de La Libertad Avanza” y “el conocimiento profundo que tenemos de los valores y de la identidad de las y los candidatos de La Neuquinidad, de quienes estamos seguros de que defenderán con firmeza los intereses de Neuquén y de su pueblo”.

Benítez señaló que, “indudablemente, cuando se elige a Pepé, a Julieta, a Karina (Maureira), a Joaquín (Perrén) -candidatos a senadores y diputados nacionales, respectivamente-, sabemos del compromiso, del trabajo, de la lealtad y que sienten Neuquén en el alma”.

Por su parte Julieta Corroza recordó su paso por la Legislatura provincial, durante la vicegobernación de Figueroa, y destacó el rol de los trabajadores legislativos. “Esto es un pasito más -dijo- en todo lo que hemos construido juntos, porque que Rolo haya llegado a ser gobernador también fue parte de lo que nosotros vivimos y créanme que ustedes fueron fundamentales en ese crecimiento” que lo llevó a estar al frente de la Provincia desde hace casi dos años.

La candidata a senadora nacional valoró la sanción de muchas leyes provinciales en este lapso “que le han permitido a Rolo poder conducir este equipo”. Entre ellas, la creación del Fondo Neuquino para la vivienda, el narcotest para funcionarios públicos, la nueva Ley provincial de turismo, la ley orgánica de la Policía, la ley de reiterancia para evitar la puerta giratoria, la reforma del Código Procesal Penal que incorpora herramientas para combatir el narcomenudeo, la regulación de la actividad de asistentes personales para personas con discapacidad y el Emplea Neuquén, por mencionar solo algunas.

“A nosotros nos movilizan los proyectos, nos moviliza la gente, nos moviliza esto que es algo tan profundo que sentimos que es el amor por nuestra provincia. Y esto lo podemos hacer si estamos acompañados y lo mejor que nos puede pasar es estar acompañados de gente que crea en nosotros, como ustedes”, concluyó Corroza.

Por su parte, Pepé Ousset destacó que, desde que asumió el actual gobierno provincial, “pusimos en marcha un modelo que es el modelo neuquino y pusimos de pie a la provincia”; y este -dijo- es un modelo al que hay que defender en el Congreso de la Nación.

“Nosotros estamos muy enfocados en consolidar este modelo, en reforzar las empresas del Estado, cuando ellos (por Nación) desarticulan, nosotros invertimos en ciencia, en tecnología, en la universidad, en becas (estudiantiles) y en hacer una provincia más justa”, subrayó.

Destacó que “hoy Neuquén no está en el lugar que le corresponde, entre otras cosas porque tiene (en el Congreso) representantes que dependen o del presidente o de la ex presidenta”, en cambio los candidatos de La Neuquinidad sólo responden a la provincia y a quienes viven en ella.