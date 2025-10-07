Feriado del 12 de octubre se traslada al viernes 10: ¿quiénes se beneficiarán con el fin de semana largo?

Se acerca un nuevo fin de semana largo, pero la pregunta es, si este feriado será para todos.

En la comunicación oficial se determinó un nuevo criterio para el traslado de feriados.

Llegando ya a los últimos meses del año, son muchos los trabajadores que están pensando en poder tener un día extra de descanso para disfrutar del aire libre, pasar tiempo en familia y hasta en realizar algún viajecito. La buena noticia fue confirmada por el Gobierno Nacional y en octubre habrá un nuevo fin de semana largo.

Se trata del feriado del 12 de octubre, que este año cae domingo por lo que se decidió trasladarlo hacia el viernes 10 , confirmando así un nuevo fin de semana largo. Pero la pregunta es, si este feriado será para todos.

A través de una resolución publicada en el Boletín Oficial, el Gobierno Nacional decretó una modificación acerca del feriado del 12 de octubre. La medida fue tomada como "una oportunidad para estimular la demanda turística interna y favorecer a sectores estratégicos como la gastronomía, el transporte y el comercio regional".

Quiénes podrán gozar de un nuevo fin de semana largo

En la comunicación oficial se determinó un nuevo criterio para el traslado de feriados. Este nuevo marco legal establece que los asuetos catalogados como "trasladables" que originalmente caen en un día del fin de semana pueden ser corridos de fecha.

El objetivo de esta medida es remediar el 'vacío legal' que existe en la ley 27.399, que regula los feriados nacionales, pero no especificaba qué hacer en los casos en que estas fechas coincidían con sábados o domingos. El Poder Ejecutivo resolvió que no habilitar la posibilidad de la modificación representaba ir en contra del “espíritu original de la norma”, que busca generar períodos de descanso extendidos y fomentar el turismo interno.

De esta manera, el 12 de octubre conocido como Día del Respeto a la Diversidad Cultural, será trasladado finalmente al viernes 10 de octubre, por lo que habrá entonces un fin de semana largo.

El Gobierno confirmó así que se trata de un feriado nacional y no de un día no laborable, por lo que será un día de descanso extra para todos los trabajadores. Pero qué pasará con quiénes decidan trabajar el viernes 10 de octubre.

La Ley de Contrato de Trabajo (LCT) instaura el régimen para la liquidación de los días feriados. Es crucial diferenciar entre feriados nacionales y días no laborables.

Si el empleado no trabaja : el día feriado se abona como si fuera un día normal de trabajo, es decir, se paga el salario correspondiente a la jornada.

: el día feriado se abona como si fuera un día normal de trabajo, es decir, se paga el salario correspondiente a la jornada. Si el empleado trabaja: el empleador debe pagar la remuneración normal del día con un recargo del 100%. Esto significa que se paga el doble de lo que correspondería a una jornada habitual.

Próximos feriados y fines de semana largos del año

Según el calendario oficial publicado por el Gobierno, aún restan algunos feriados e el mes de noviembre y también en diciembre: