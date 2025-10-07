Los registros civiles estarán abiertos el día de las elecciones: qué trámite se puede hacer

La dirección provincial decidió retener en las seccionales cientos de documentos no entregados para que sus titulares los retiren.

La dirección provincial de Registros Civiles distribuirá más de 500 ejemplares de DNI en Neuquén capital. "Esta semana vamos a estar recepcionando otro tanto más", dijo en diálogo con LU5 la titular de esa cartera, Mariana Núñez.

Se trata de aquellos documentos que por algún motivo no pudieron ser entregados a los ciudadanos en su domicilio, por ejemplo, por entregas no concluidas por ausencia.

Expresó que, tras estas entregas fallidas, desde la dirección los recuperaron para que los vecinos puedan retirarlos en la seccional correspondiente. "La mayoría de los documentos ya habían ingresado al correo para su distribución, que se hicieron las visitas pertinentes a los ciudadanos y se volvían a remitir a RENAPER porque no se encontraban los ciudadanos en su domicilio", contó Núñez.

Registro Civil Móvil (2).jpg

"La idea es que nosotros recepcionemos todos, evitemos esto de las visitas que por ahí demanda tiempo, este, y el ciudadano se acerque a la oficina seccional para retirarlo", dijo Núñez.

Respecto al tiempo que los documentos pueden permanecer en cada seccional, la funcionaria explicó que el plazo máximo para retirarlos es de un año. Contó que la mayoría son de los últimos meses. "Nosotros estamos tramitando alrededor de 5000, 6000 documentos mensuales en toda la provincia", dijo.

En otra entrevista, contó que los documentos estarán a disposición para ser retirados en las oficinas seccionales de Neuquén Capital y solo aplican para ciudadanos de la capital. "Los que se distribuyen en el interior, está siendo directamente al interior", afirmó.

En qué horarios se pueden retirar los DNI

La directora provincial de Registros Civiles informó que el horario es "de 8:30 a 13:30" y que "una semana previa a las elecciones ampliamos ese horario, vamos a estar hasta las 15 solo para retiro de documentos y obviamente con las guardias que año a año llevamos adelante, los días domingos desde las 8 de la mañana hasta las 18 horas".

Estas guardias incluyen el mismo 26 de octubre, así que se podrá retirar el documento el mismo día de las elecciones.

elecciones legislativas nacionales

Además, contó cómo saber en qué seccional se debe retirar el documento: "Los que ya están, están distribuidos en las oficinas seccionales de Neuquén Capital, las 13 oficinas más una que es el registro móvil, se retira acá en San Martín 756. El ciudadano tiene que ver dónde lo tramitó, acude a esa oficina y en esa oficina va a poder retirar su documento".

La mujer aclaró una duda recurrente de cara a las próximas elecciones: ¿se puede votar si se saca el DNI cerca de la fecha?. "Sí puede votar, porque siempre es el DNI que figura en el padrón o uno posterior", respondió. "Lo que va a cambiar es la letra, si yo tengo el ejemplar A, lo perdí, bueno, va a ser el ejemplar B, el que va a llegar", agregó.

Respecto a los tiempos de los registros civiles, dijo que solo se llegará a votar si se saca el "DNI Express", un trámite normal no entregará el plástico a tiempo para los comicios.