Tensión en Mar del Plata por la visita de Javier Milei: insultos y fuerte operativo de seguridad

El mandatario fue a la ciudad balnearia a respaldar la candidatura de Diego Santilli para el 26 de octubre. Hubo una caminata y una protesta.

Luego del escándalo por la renuncia de José Luis Espert a la candidatura, el presidente Javier Milei llegó este martes a Mar del Plata para respaldar a Diego Santilli y Karen Reinhardt quienes encabezan la lista de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires.

Así como un grupo partidario lo esperaba para realizar una caminata por la ciudad, otro grupo de manifestantes repudiaba la presencia del Presidente en Mar del Plata. Como ocurrió en otros puntos del país, durante esta tarde se registran protestas contra la recorrida de Milei para apuntalar la campaña proselitista de los candidatos a diputados nacionales Santilli y Reinhardt, entre otros.

Con canciones alusivas a las presuntas coimas que habría recibido la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei y pancartas contra el mandatario, un nutrido grupo de personas sigue llegando para repudiar al mandatario sobre la calle Güemes.

Según la fiscalía, Karen Reichardt deberá ascender al primer lugar y los demás candidatos en la lista también subirán uno, de esta manera quedaría afuera Diego Santilli.

Ante el riesgo de encontronazos de los funcionarios con los manifestantes, la Policía Federal, la Gendarmería Nacional y la Prefectura continúan reforzando el operativo de seguridad en la zona donde se espera la presidencia presidencial.

Qué le respondió Milei a un vecino marplatense que lo agravió

Milei tuvo un cruce este martes con un vecino mientras firmaba autógrafos a militantes libertarios durante su visita a la ciudad de Mar del Plata para respaldar la candidatura a diputado nacional de Diego Santilli.

Desde un balcón un vecino le dijo a MIlei "estafador" al pasar y el mandatario le respondió a los gritos: "Igual te estoy arreglando la vida".

Le llovían los insultos al Presidente mientras los militantes libertarios arengaron a Milei para que responda a las agresiones verbales: “Dome, Milei, dome”. Acto seguido agregó: "Te voy a bajar un poco más la inflación así puteas un poco más, dale".

Tras una caótica caminata, las autoridades y candidatos libertarios se subieron a una camioneta para poder hablar con los adherentes. Milei tomó un megáfono y le dijo a los partidarios: “Tenemos que entender si volvemos al modelo de la inflación, de la pobreza, o uno que logró bajarla, y la vamos a eliminar”.

A través de TN se lo escuchó a Milei referirse a los estragos de la motosierra: “No desconocemos lo duro de la situación, tenemos claro que hay que seguir esforzándose, por eso les pido que no aflojen, estamos a mitad de camino y es determinante lo que ocurra este 26 de octubre”.

Incidentes con detenidos

Hace tres días el mandatario argentino había tenido que suspender una caminata de campaña por incidentes durante su visita a Santa Fe. Milei debió suspender este sábado la caminata de campaña que tenía prevista en Santa Fe capital y partió rumbo a Entre Ríos, luego de que se produjeran graves incidentes y forcejeos en la peatonal San Martín entre militantes libertarios y manifestantes opositores.

milei santa fe incidentes

La visita se concretó en medio de las tensiones que se habían generado por el escándalo que involucra a José Luis Espert, el ahora renunciado candidato, con un supuesto financiamiento narco.

En la previa de la presentación del presidente en Santa Fe, se registraron incidentes con algunos manifestantes que arrojaron huevos al paso de la comitiva. Al menos cinco personas fueron detenidas.

La tensión se desató en la zona céntrica de Santa Fe, donde el mandatario tenía planificado un saludo a sus simpatizantes. En ese lugar, manifestantes de izquierda destruyeron completamente un gazebo de La Libertad Avanza (LLA) al grito de “Milei, basura, vos sos la dictadura”.