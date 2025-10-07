Yuyito González se reencontró con Javier Milei y habló de una reconciliación

La conductora televisiva fue vista en el Movistar Arena durante la presentación del nuevo libro del presidente de la Nación y alimentó los rumores de la reconciliación.

El presidente de la Nación, Javier Milei , realizó este lunes por la tarde la presentación de su nuevo libro titulado "La Construcción del Milagro" con un show en el Movistar Arena , ubicado en la Capital Federal, ante aproximadamente 15 mil personas que fueron a ver su presencia y la música de "la banda presidencial". Entre medio del público llamó la atención la presencia de una figura reconocida.

Fue Yuyito González quien apareció entre los fanáticos para ser testigo de lo que sucedió. Estas imágenes que trascendieron del evento alimentaron los rumores de una reconciliación amorosa tras la ruptura de un noviazgo que duró once meses aunque desde las partes no confirmaron que sea así.

Este martes al aire de Mujeres Argentinas (el trece) dio detalles del encuentro y se refirió a una posible reconciliación. “Nos tenemos afecto”, reconoció la conductora quien aseguró, al mismo tiempo, que “vivimos un tiempo increíble, fue muy sorpresivo nuestro amor para nosotros”.

Consultada por lo que tiene que suceder para una reconciliación, Yuyito acudió a su fe y su respuesta fue sencilla. “Dios” y agregó “no puedo separar mi vida de la fe. Yo siempre pienso que Dios tiene lo mejor para mi”.

“En nuestras conversaciones no estamos hablando de eso, no se qué puede suceder” dijo dejando un dudas el vinculo que mantiene con el mandatario.

Respecto al reencuentro en el Movistar Arena contó que, tras seis meses sin verse, “me pareció como si no hubiera pasado el tiempo, yo estaba completamente en el aquí y el ahora del show”.

Javier Milei y una noche de rockstar: cantó, criticó al kirchnerismo y relanzó la campaña de La Libertad Avanza

En medio de una semana marcada por tensiones políticas y negociaciones económicas en el exterior, el presidente Javier Milei encabezó anoche un acto en el Movistar Arena de Buenos Aires que combinó música, discurso político y militancia. La presentación de su nuevo libro, La construcción del milagro, funcionó como una puesta en escena de relanzamiento de la campaña de La Libertad Avanza (LLA), tras la salida de José Luis Espert de la lista bonaerense y la designación de Diego Santilli como su reemplazante.

El evento comenzó con una puesta musical protagonizada por el propio Presidente, quien ingresó al estadio al sonido del cuerno de carnero y cantó junto a su grupo “La banda presidencial”, integrado por Alberto “Bertie” Benegas Lynch, Joaquín Benegas Lynch, Marcelo Duclós, Lilia Lemoine, Ana Tamagno, Fernando Mezzina y Hernán Scarfó. Interpretó versiones de temas de Charly García, Sandro, La Mississippi, Ataque 77 y Nino Bravo, entre otros. Durante la canción Tu vicio, de García, reemplazó parte de la letra por la frase “Soy capitalista”.

Javier Milei en el Movistar Arena

Entre los asistentes estuvieron los ministros Patricia Bullrich, Luis Petri, Sandra Pettovello y Lisandro Catalán, junto al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. También participaron referentes de las llamadas Fuerzas del Cielo y dirigentes libertarios como Daniel Parisini y Agustín Romo. No asistieron el canciller Gerardo Werthein ni el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. El acto fue presentado por el portavoz presidencial, Manuel Adorni, y contó con un discurso del escritor y referente liberal Agustín Laje, quien habló de “dos décadas de miseria cultural del kirchnerismo” y reivindicó la “batalla cultural por las ideas de la libertad”.