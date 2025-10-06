Show musical de Javier Milei en el Movistar Arena: reacciones de oficialistas y opositores en redes sociales

El Presidente presentó su libro “La Construcción del Milagro” con un repertorio de canciones junto a amigos y funcionarios. Explotaron las opiniones políticas.

El recital que el presidente Javier Milei ofreció en el Movistar Arena de Buenos Aires , donde interpretó temas de rock y presentó su libro La Construcción del Milagro, generó reacciones en todo el arco político. Dirigentes opositores calificaron la puesta en escena como “una burla” y “una desconexión con la realidad”, mientras que referentes del oficialismo respaldaron la actividad y destacaron su carácter simbólico.

El gobernador bonaerense Axel Kicillof fue uno de los primeros en pronunciarse. En una entrevista con C5N, sostuvo que el Presidente “está fuera de la realidad”. “Cuando era candidato podía hacer esas cosas, pero ahora me parece gravísimo porque tiene que dar respuestas a lo que está pasando”, señaló.

Desde Fuerza Patria, el diputado Leandro Santoro afirmó que “esta gente está enferma”, mientras que la legisladora Cecilia Moreau acompañó la crítica con una imagen alusiva en redes sociales. En la misma línea, el jefe del bloque kirchnerista en Diputados, Germán Martínez, opinó que Milei está “más errado que nunca” y llamó a “poner límites al Gobierno desde el Congreso”.

Por más karaoke que hagan, nadie olvida la estafa Libra, el 3%, el narco financista, la relación con Cositorto, que no sabemos quién pagó y lo visitó en el hotel mientras construía el canil para el perro muerto.

Y menos la represión a jubilados, la destrucción del sistema… — Malena Galmarini (@MalenaGalmarini) October 7, 2025

La ex titular de AySA, Malena Galmarini, fue una de las más duras: calificó la presentación como un “mamarracho” y enumeró una serie de cuestionamientos a la gestión nacional, entre ellos la situación económica, la política social y los casos judiciales que rodean al oficialismo. “Por más karaoke que hagan, nadie olvida la estafa Libra, el 3%, el narco financista y la relación con Cositorto”, expresó en redes sociales.

Desde la izquierda, Vanina Biasi consideró que el espectáculo fue “una burla”, mientras que el diputado socialista Esteban Paulón ironizó con un afiche titulado Narnia: el narco, el timbero y la corrupta. El radical Facundo Manes también hizo una referencia similar, aludiendo al carácter “fantástico” del show.

Entre los dirigentes opositores de perfil más moderado, el diputado Ricardo López Murphy pidió al Presidente “volver al planeta Tierra”. “Las imágenes dan una mezcla de vergüenza ajena, bronca y dolor. Ojalá recapaciten y se dejen de joder”, escribió. En tanto, su par Juan Manuel López manifestó: “Nadie le pide que sea solemne ni que deje de conectarse con la gente, pero debe hacerlo desde la realidad, no negándola”.

Vuelva al planeta Tierra, Presidente. La patria lo precisa acá.



Las imágenes dan una mezcla de vergüenza ajena, bronca y dolor.



Ojalá recapaciten y se dejen de joder. — Ricardo López Murphy (@rlopezmurphy) October 7, 2025

La candidata a diputada María Eugenia Talerico sostuvo que el acto fue “una burla” y “fuera de contexto”. “El momento no está para esta fiesta, me provoca consternación”, declaró. Por su parte, la referente estudiantil Piera Fernández, cercana a Martín Lousteau, cuestionó que Milei interpretara Demoliendo Hoteles, de Charly García: “Lo único que está demoliendo son la salud y la educación pública”.

En contraposición, desde sectores libertarios el diputado Santiago Santurio afirmó que Milei “es el mejor presidente de la historia” y citó una de las frases del mandatario: “La victoria en la batalla no depende de la cantidad de soldados, sino de las fuerzas que vienen del cielo”. En la misma línea, la funcionaria Leila Gianni definió al jefe de Estado como “único”.

El mejor presidente de la historia argentina.



"Porque la victoria en la batalla no depende de la cantidad de soldados sino de las fuerzas que vienen del cielo."



¡VLLC! @JMilei — Santiago Santurio (@Turios) October 7, 2025

Las canciones de Javier Milei en el Movistar Arena

Durante el recital, Milei interpretó varios clásicos del rock nacional y popular, entre ellos Demoliendo Hoteles y Tu vicio de Charly García —esta última con la letra modificada a “Soy capitalista”—, El rock del gato de Los Ratones Paranoicos, Blues del equipaje de La Mississippi, No me arrepiento de este amor de Ataque 77, Dame fuego de Sandro, Hava Nagila (tradicional judía) y Libre de Nino Bravo.

Entre tema y tema, el Presidente agradeció a los funcionarios, legisladores y militantes de La Libertad Avanza. “Quiero darle las gracias a cada uno de los que pudieron hacer el esfuerzo para que yo esté aquí. Dar las gracias a los funcionarios, diputados y senadores que están aquí. Quiero darle las gracias al triángulo de hierro, a Karina Milei y a Santiago Caputo”, expresó.