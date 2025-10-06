Fabiana Cantilo defendió a Lali y destrozó al presidente Javier Milei

La cantante dio una entrevista en el programa Infama, que se emite por América, y apuntó contra el presidente de la Nación y tomó postura al respecto.

Fabiana Cantilo salió con los tapones de punta en sus redes sociales pero tampoco se guardó nada durante su participación, a través de una videollamada, en el programa Infama que se emite por América. Mientras dialogaba con los panelistas que interesadamente querían conocer su opinión, la artista se hizo eco de los enfrentamientos que tuvo la cantante Lali con le presidente de la Nación Javier Milei .

Durante su argumentación no dudó en destacar la figura de su par: "Es una divina que labura desde que nació. Lo que me gusta son las canciones y la actitud", dijo sin escatimar en los elogios. Opuesto a sus referencias sobre la artista, Cantilo defenestró en la palabras al presidente.

Consultada sobre cómo sería su accionar si, en una situación hipotética, fuera ella la atacada por los dichos del presidente, expresó: "Me chupa un huevo el Presidente a mí , la verdad. O sea, en realidad, de este presidente diría: ¿Qué carajo me importa?' No sé, igual, ojo. Hay que estar en los pies de Lali" .

Fabiana Cantilo denunció a una cuenta que la difamó tras su show en Rosario

"La mala onda que me tiran en Clips Argentinos... editaron todo lo malo. ¡Vayansé todos a la re puta que los parió! No tenés idea de lo que estás hablando. No soy una quemada, ni estoy drogada...", comenzó diciendo la artista en un video compartido, apuntando contra un usuario de las redes que criticó el show brindado en Rosario donde sufrió graves desperfectos técnicos.

"Que feo loco, me hacen mierda, asesórense antes de criticar, loco. No tienen ni idea de lo que es subirse a un escenario, de haber estado 40 años pasándola mal por los sonidos, las cosas que tuve que pasar. No estoy nada quemada, idiotas. Soy una resiliente y guerrera, grabando discos porque puedo. Te quiero ver a mi edad haciéndolo", agregó en su video.

El enojo con Mario Pergolini

Durante su participación en el ciclo que se emite por América, la artista apuntó contra el conductor radial y televisivo por un enojo que creció a fines de los 90. "Había una orden papal de "háganla mierda". Y Pergolini dijo 'no vas a poder, Fabi. No vas a poder'".

"Era como un sacado, se la re creía. Él salió como siete veces en la tapa de los Rolling Stone y yo no. Iría a su programa a pegarle un poco", confesó en diálogo con los integrantes del programa.