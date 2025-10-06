La Vela Puerca suma nueva función en Neuquén: cuándo y dónde comprar las entradas

La banda uruguaya festeja sus 30 años con dos funciones en Mood Live. Cómo comprar tus entradas.

La banda uruguaya La Vela Puerca vuelve a Neuquén en el marco de su gira por los 30 años de historia. Tendrá dos presentaciones en Mood Live y las entradas están a la venta.

La primera presentación de la banda será el martes 7 de octubre y se agregó, en las últimas horas, una nueva función para el miércoles 8 de octubre a las 21 horas.

La Vela Puerca, reconocida por su fusión de rock, ska y reggae, ha sabido construir una sólida carrera en la escena latinoamericana, con canciones que atraviesan generaciones y un estilo que combina energía, compromiso social y cercanía con sus fanáticos.

Sus integrantes son Sebastián Teysera, Nicolás Mandril Lieutier, Sebastián Cabreiro, José Cañedo, Rafael Di Bello, Santiago Butler, Carlos Quijano y Alejandro Piccone. Lucas De Acevedo fue baterista de la banda hasta la mitad del 2004, cuando tuvo que abandonar la banda debido a problemas de salud.

La banda sigue más vigente que nunca y celebra sus 30 años de historia con un show único. Fue la nochebuena de 1995 cuando la banda se conformó tras dar su primer show en El Tigre, un bar uruguayo que fue el inicio de una carrera de grandes éxitos y reconocimiento.

Tres años más tarde, en 1998, publicaron “Deskarado” que fue su primer álbum y debido al éxito de ventas se convirtió en disco de oro y platino. Luego llegó “De Bichos y Flores” en 2001 y “A Contraluz” en 2004.

En 2024, los uruguayos lanzaron el podcast “Tenemos jardín” donde se cuentan historias del álbum “A Contraluz” que cumplió 20 años.

Embed - La Vela Puerca - Clarobscuro (Vivo A Contraluz)

“En estos 30 años lo que más hemos cultivado fue la amistad, esa de familia. Cada cual hizo su aporte en la música, pero lo que más se alimentaba era la amistad”, dijo Sebastián “Cebolla” Cebreiro al portal Filo.news.

La banda tiene un total de ocho álbumes de estudio, un EP y tres álbumes en vivo. Todos recibieron disco de oro en Uruguay.

Las entradas ya están disponibles a través de www.protickets.com.ar o en la boletería de Mood Live, en Ministro González 40.