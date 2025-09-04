Por qué Fabiana Cantilo pospuso su show en Neuquén

La cantante se iba a presentar este viernes 5 de septiembre en Mood Live. Qué hacer con las entradas.

Fabiana Cantilo pospuso su show en Neuquén y compartió la noticia con sus seguidores en sus redes sociales. La cantante se iba a presentar este viernes 5 de septiembre en Mood live. “No quiero decir que tengo lo peor…” , comenzó diciendo en su perfil de Instagram.

“Todavía no se sabe (qué tengo) porque no perdí el gusto. No puedo más. Discúlpenme, pero vamos a posponer el show de Neuquén”, dijo Cantilo en un video donde se la ve haciendo reposo en su dormitorio y acompañada de su mascota.

“Vengo de una seguidilla de shows donde me cag… de frío. Tomé de todo, pero no se me va”, sumó sobre su cuadro de salud y mostró, minutos después, la llegada de dos médicos colombianos que la atendieron y le dieron el diagnóstico. “Estos son dos actores que contraté…”, bromeó Fabiana sobre los especialistas que confirmaron que tiene rinofaringitis viral.

Según se supo, el show previsto para este viernes 5 de septiembre se realizará el viernes 31 de octubre. Al mismo tiempo, explicaron, desde la organización, que las entradas adquiridas sirven para la nueva función y que quienes quieran la devolución del dinero se podrá gestionar a través del portal Protickets.

Cantilo y su paso por Neuquén

Por segunda vez en el año, Cantilo hará viajar en el tiempo al público neuquino con sus mejores clásicos del rock nacional, momentos de su etapa solista y, sin dudas, será un espectáculo cargado de historia y la energía que caracteriza a la cantante.

En mayo pasado, Cantilo estrenó “Canto y Encanto” junto a Fenna Della Maggiora, reafirmando su presencia vigente en la escena musical y canción que seguramente será del repertorio de la artista para su presentación en la capital neuquina.

En una nota reciente contó sobre su último disco “Cuna de piedra” publicado en 2019 con música celta. “Es música que hago y nadie sabe, pero ya no me importa eso. Me interesa trabajar con humildad. Y siempre quiero cambiar, porque sino me aburro”, reflexionó sobre su trabajo y el consumo cultural.