Fabiana Cantilo en Neuquén: cómo conseguir las entradas

La icónica cantante se presentará el próximo viernes 5 de septiembre a las 21 en Mood Live.

Fabiana Cantilo aterriza en Neuquén para presentar un show íntimo con sus mejores clásicos y lo último de su repertorio. La emblemática voz del rock argentino cantará en Mood el próximo viernes 5 de septiembre a las 21 horas.

Por segunda vez en el año, Cantilo hará viajar en el tiempo al público neuquino con sus mejores clásicos del rock nacional, momentos de su etapa solista y, sin dudas, será un espectáculo cargado de historia y la energía que caracteriza a la cantante.

En mayo pasado, Cantilo estrenó “Canto y Encanto” junto a Fenna Della Maggiora, reafirmando su presencia vigente en la escena musical y canción que seguramente será del repertorio de la artista para su presentación en la capital neuquina.

Embed - Canto y Encanto - Fena junto a Fabiana Cantilo

En una nota reciente contó sobre su último disco “Cuna de piedra” publicado en 2019 con música celta. “Es música que hago y nadie sabe, pero ya no me importa eso. Me interesa trabajar con humildad. Y siempre quiero cambiar, porque sino me aburro”, reflexionó sobre su trabajo y el consumo cultural.

Fabiana Cantilo en Mood: el precio de las entradas

Fabiana Cantilo se presentará el viernes 5 de septiembre a las 21 en Mood, Ministro González 40 de la ciudad de Neuquén. La cantante dará un show único e íntimo y estará junto a Marisa Mere, maestra de canto e integrante de la banda.

Las entradas están a la venta por boletería de Mood o a través del sitio protickets.com.ar y tienen un costo de $60.000 más $7.200 de Cargo por servicio en caso de compra online.