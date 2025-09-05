Ni actriz, ni cantante: el apasionante trabajo de la China Suárez en Estambul

En el Diario de Mariana sorprendieron con un dato acerca del presente laboral de la artista argentina.

La China Suárez sigue dando que hablar, esta vez por un costado laboral que pocos conocían más que por su mediática relación sentimental con Mauro Icardi . Mientras en la Argentina se multiplican los rumores sobre su presente profesional, en El Diario de Mariana revelaron cuál es el trabajo que la actriz está desarrollando en Turquía. Y no se trata de nada relacionado a la actuación ni a la música.

“También me contaron, no sé si se sabía sinceramente, que la China tiene un trabajo en Turquía. Trabaja de relaciones públicas de una marca de cosmética”, contó el periodista Martín Candalaft en vivo, dejando a todos los panelistas boquiabiertos.

Lejos de limitarse a ser la cara visible de una campaña, la China se involucró en un rol diferente: “Ella, ya en el viaje anterior, había hecho un evento en una marca de cosméticos, que no sé si era de las primeras marcas de allá, pero ya estuvo en un evento. Me dijeron que trabajaba de relaciones públicas”.

El dato no pasó desapercibido, ya que marca un nuevo rumbo en la carrera de la actriz, quien parece estar apostando fuerte al mercado internacional, en medio de su nueva vida en Estambul junto a su pareja, Mauro Icardi.

De esta manera, y contra todo pronóstico, la actriz se metió de lleno en el mundo empresarial con un rol totalmente diferente. Cuándo todos esperaban un protagónico en alguna novela turca, Eugenia encontró su lugar en una empresa de cosméticos.

El motivo por el que la China Suárez ya no publicita marcas argentinas

La China Suárez atraviesa un presente profesional muy distinto al que supo tener en la Argentina. Según contaron en El Diario de Mariana, la actriz ya no tiene vínculos con marcas nacionales y el motivo sorprendió a todos.

“Estaban bastante preocupados porque acá no tiene trabajo la China Suárez. Esto más allá de que, por supuesto, tiene un novio que es recontra millonario. Pero acá no tiene ni una marca. Ni una. Se le cayeron todas”, comenzó explicando el periodista Martín Candalaft en vivo.

La razón, según revelaron, está vinculada a la repercusión negativa que generan sus posteos: “En las últimas marcas que ha tenido, cada vez que ella promociona un producto, dicen del lado de ella, que la cantidad de hate (odio) que tiene ese producto y la cantidad de comentarios negativos, superan a los positivos. Por eso se ha quedado sin marcas”.

Frente a este panorama, la actriz estaría enfocada en oportunidades laborales fuera del país: “Estaba cerrando un contrato para una telenovela en Turquía y estaba viendo hacer algo en España porque acá en Argentina se ha quedado sin ni una marca”, cerró el panelista.

De esta manera, se reveló un dato tremendo con respecto a los ingresos de la actriz. De ser la principal cara de varias marcas, y muy buscada por su alto nivel de exposición, a ya no representar ninguna. En este caso, ni siquiera la mala publicidad le ganó a la nula publicidad.